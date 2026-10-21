Slušaj vest

Štajerska opština St. Barbara im Mürztal želi da proda skijalište Brunnalm za smešno nisku cenu. Razlog za ovaj neobičan potez su teški finansijski problemi.

Nenadležna prilika! Skijalište za svega dva evra – to je ponuda koju trenutno na sto stavlja štajerska opština. Međutim, ova izuzetna ponuda ima veoma ozbiljnu pozadinu: opština St. Barbara im Mürztal jednostavno više ne može sebi da priušti rad skijališta Brunnalm. Opština i savezna pokrajina Štajerska morale su iznova i iznova da uplaćuju finansijska sredstva kako bi žičare uopšte mogle da rade.

Sada opština želi konačno da proda neprofitno preduzeće Freizeitbetriebe Veitsch - i to za simbolična dva evra.

Predsednik opštine upozorava na stečaj

Predsednik opštine Arno Russ (ÖVP) jasno je naglasio koliko je situacija ozbiljna:

"Za opštinu je ovo postalo neodrživo, to više ne možemo sebi da priuštimo. Ako ga zadržimo, preduzeće će morati da proglasi stečaj, što bi značilo i potpuno zaustavljanje skijanja“, rekao je u razgovoru za list Kleine Zeitung.

Predsednik opštine se zato dao u potragu za investitorima. Stupio je u kontakt sa susednim skijalištima i lokalnim preduzetnicima, ali je interesovanje u početku bilo veoma skromno.

Dva interesenta

Tokom leta konačno su se pojavila dva interesenta: Margret Kraischek i Michael Stoppacher spremni su da preuzmu rizik i upuste se u ovu avanturu, piše Kleine Zeitung.

Međutim, novi upravitelji biće ugovorom obavezani da moraju da očuvaju skijašku delatnost.

"Čekaju nas brojni troškovi, ali smo izuzetno motivisani da projekat izvedemo do kraja“, objasnila je Kraischek za Kleine Zeitung. Planovi za predstojeću zimsku i letnju sezonu već su predata.

Pre nego što dođe do primopredaje, opština mora da preskoči još jednu finansijsku prepreku: mora da uzme nov kredit kako bi otplatila postojeće dugove. Savezna pokrajina Štajerska finansijski će podržati ovaj korak, a opštinsko veće će na vanrednoj sednici odlučivati o sudbini skijališta Brunnalm.