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Dve zime zaredom nije radila nijedan dan dok sve manje snega odnosno visoki troškovi i sve stroži propisi onemogućili su njen dalji rad. Opštinsko veće Pustervalda, mesta u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, jednoglasno je odlučilo da se žičara više neće puštati u rad. Ova odluka posebno teško pada predsedniku opštine Fritzu Štralhoferu, koji je upravo na toj vučnici kao dete naučio da skija, prenosi Hojte.

Presudili nedostatak snega i visoki troškovi

Skijaška žičara prvi put je puštena u rad 1985. godine i decenijama je bila deo zimske turističke ponude ove male austrijske opštine, međutim, tokom poslednje dve zime nije bilo dovoljno snega da bi mogla da radi. Jedno od mogućih rešenja bila je ugradnja sistema za veštačko osnežavanje, ali je takva investicija bila preskupa za malu opštinu. Problem takođe predstavljaju i sve zahtevniji tehnički i organizacioni zahtevi, ali i stroži propisi i troškovi koji ih prate.

Tražili novog operatera, ali bez uspeha

Opština je pokušala da pronađe način da žičara nastavi sa radom. Traženi su pojedinci ili udruženje koji bi mogli da preuzmu upravljanje i pronađu dugoročno održivo rešenje, ali potraga nije urodila plodom.

- Trudili smo se da pronađemo mogućnosti za nastavak rada, a na kraju smo tražili i pojedince ili udruženje koji bi mogli da preuzmu upravljanje. Nažalost, nismo uspeli da pronađemo dugoročno održivo rešenje - poručio je Štralhofer.

Tako je, posle četiri decenije, došao kraj jednoj od prepoznatljivih zimskih atrakcija Pustervalda. Predsednik opštine ističe da je učinjeno sve što je bilo moguće kako bi se rad nastavio, ali da su se promenjeni uslovi pokazali kao prevelika prepreka.

Opština planira nove zimske sadržaje

Pustervald ipak neće ostati bez svih zimskih aktivnosti. Staze za skijaško trčanje trebalo bi i dalje da budu u funkciji, prenosi lokalni medij 5Minuten. Opština planira i izgradnju novog klizališta koje će biti pogodno i za bavljenje tradicionalnim austrijskim sportom sličnim boćanju na ledu. Pustervald tako želi da se više usmeri na zimske aktivnosti koje ne zavise od skupih sistema za veštačko osnežavanje.

Žičara se više neće pokretati, ali njena priča ostaće deo istorije ovog mesta.

- Naša skijaška vučnica zauvek će ostati deo istorije Pustervalda - poručio je predsednik opštine.