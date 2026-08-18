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Nemački proizvođač solarnog automobila Sono Motors zvanično je ugasio poslovanje i pokrenuo stečajni postupak, čime je stavljena tačka na projekat koji je godinama važio za jednu od najzanimljivijih ideja u svetu električnih vozila.

Kompanija iz Minhena obustavila je sve poslovne aktivnosti krajem jula, a sada traži kupce za preostalu solarnu tehnologiju, patente, elektroniku i tehničku dokumentaciju. Njihov planirani model Sion, električni automobil sa solarnim panelima ugrađenim u karoseriju, nikada nije stigao do serijske proizvodnje.

Od velikih planova do stečaja

Nakon neuspelih pregovora sa investitorima, kompanija je prošle godine bila primorana da kupcima vrati oko 50 miliona evra uplaćenih akontacija. Potom je pokušala da opstane tako što je odustala od proizvodnje automobila i fokus prebacila na razvoj i prodaju solarne tehnologije drugim proizvođačima vozila.

Međutim, početkom ove godine matična kompanija Sono Grup donela je odluku da prekine finansiranje i potpuno se povuče iz poslovanja sa solarnim tehnologijama, čime je praktično zapečaćena sudbina nemačke firme.

Tehnologija na prodaju, matična firma promenila pravac

Nakon odluke o gašenju, vlasništvo nad kompanijom preneto je upravnicima za simboličan iznos od jednog evra, uz preuzimanje zajmova vrednih oko 10,5 miliona evra.

Istovremeno, matična kompanija promenila je poslovnu strategiju i umesto razvoja solarnih tehnologija odlučila da se okrene ulaganjima u bitkoin i drugu digitalnu imovinu.

Traže kupca za deset godina razvoja

Izvršni direktor Denis Azhar poručio je da kompanija sada nudi na prodaju kompletan paket tehnologija razvijanih tokom prethodne decenije, uključujući patente, elektronske sisteme i tehničku dokumentaciju.

Da li će tehnologija razvijena za automobil Sion ipak jednog dana završiti na putevima zavisi isključivo od toga da li će se pojaviti novi investitor koji će preuzeti projekte i nastaviti njihov razvoj.