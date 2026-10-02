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Projekat koji ne morate da zamišljate – Bel Mondo možete da posetite, obiđete i uverite se u kvalitet budućeg doma.

Na Novom Beogradu, na lokaciji koja povezuje sve što je važno za savremeni gradski život, nastaje Bel Mondo – stambeni kompleks koji spaja modernu arhitekturu, kvalitet gradnje i pažljivo osmišljene prostore za svakodnevni život.

Foto: Promo

Ono što Bel Mondo danas posebno izdvaja jeste činjenica da kupci ne donose odluku samo na osnovu rendera i planova. Kompleks se realizuje kroz tri faze – prva faza je u potpunosti završena i useljena, dok su preostale dve u završnoj fazi izgradnje, sa planiranim završetkom do kraja 2026. godine. Budući vlasnici zato već danas mogu da obiđu kompleks i steknu realan utisak o prostoru, arhitekturi, završnoj obradi i kvalitetu izvedenih radova.

Foto: Promo

Dom koji se bira uživo

Kupovina stana jedna je od najvažnijih životnih odluka, a mogućnost da se prostor vidi i doživi pre kupovine predstavlja posebnu vrednost.

Obilaskom Bel Monda kupci mogu da sagledaju ono što je teško preneti kroz vizualizacije – proporcije prostora, prirodno svetlo, prostrane terase, stanove sa privatnim baštama, uređene zajedničke površine i atmosferu čitavog kompleksa.

Posebna pažnja posvećena je funkcionalnosti stanova, privatnosti i komforu, dok centralno uređeno dvorište i sadržaji namenjeni stanarima doprinose osećaju zaokružene stambene celine.

Foto: Promo

Lokacija za svakodnevni život

Bel Mondo se nalazi na Novom Beogradu, u neposrednoj blizini West 65 Mall-a, West 65 Wellness & Spa centra i Airport City-ja, sa dobrom povezanošću sa ključnim delovima grada i aerodromom.

Takva lokacija omogućava da posao, kupovina, rekreacija, odmor i svakodnevne obaveze budu nadohvat ruke, dok sam kompleks pruža privatnost i mir koji se očekuju od savremenog doma.

Foto: Promo

Iza projekta stoji PSP-Farman Holding, međunarodna developersko-građevinska kompanija sa više od 30 godina iskustva u realizaciji stambenih, poslovnih i infrastrukturnih projekata.

Bel Mondo – kvalitet koji možete da vidite i doživite

Vrednost Bel Monda najbolje se razume kada se projekat vidi uživo.

Posetite kompleks, upoznajte dostupne stanove i pronađite prostor koji odgovara vašem načinu života.

Foto: Promo

Više informacija dostupno je na www.belmondo.rs, kao i u prodajnom salonu Bel Mondo u West 65 Mall-u, Omladinskih brigada 86, Beograd, svakog dana od 10 do 22 časa.

Za dodatne informacije i zakazivanje obilaska pozovite 011 205 40 40.

Bel Mondo. Nova adresa Novog Beograda.