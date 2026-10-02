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Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut sastao se danas u okviru radne posete Londonu sa predstavnicima kompanije Orakl, koji su mu predstavili rad i iskustva ove kompanije u procesu digitalne transformacije javnog sektora.

Na sastanku su prezentovana rešenja koja Orakl primenjuje u saradnji sa institucijama javnog sektora u Ujedinjenom Kraljevstvu, posebno u oblastima razvoja i implementacije aplikativnih softverskih rešenja (SaaS), bezbednog upravljanja podacima, primene veštačke inteligencije i unapređenja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga. Orakl u Velikoj Britaniji razvija i posebna rešenja namenjena državnim institucijama, sa naglaskom na bezbednost, otpornost sistema i digitalni suverenitet.

Značaj digitalizacije u javnoj upravi

Macut je istakao da je digitalizacija jedan od važnih preduslova za modernu, efikasnu i građanima dostupnu javnu upravu, kao i da nova tehnološka rešenja treba koristiti tako da građanima omoguće jednostavnije i brže ostvarivanje prava i pristup uslugama države.

Orakl Đuro Macut digitalizacija Foto: Vlada Srbije

Prema njegovim rečima digitalizacija nije cilj sama po sebi, već se njena prava vrednost meri time koliko građanima olakšava svakodnevni život, koliko državnu upravu čini efikasnijom i koliko omogućava da se donose kvalitetnije odluke. Posebno je važno da razvoj novih tehnologija prati visok nivo zaštite podataka i poverenja građana, poručio je Macut.

Orakl stari partner

On je ocenio da razmena iskustava sa vodećim svetskim tehnološkim kompanijama može biti korisna za nastavak digitalne transformacije Srbije, posebno u oblastima javne uprave, zdravstva i primene veštačke inteligencije. Srbija i Orakl već sarađuju na razvoju digitalizacije javnog sektora.

Orakl Đuro Macut digitalizacija Foto: Vlada Srbije

Sastanku je prisustvovao i ambasador Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Goran Aleksić.

Sastanak sa ključnim ljudima kompanije Orakl deo je jednodnevne radne posete premijera Macuta Londonu i Kembridžu, posvećene povezivanju Srbije sa vodećim kompanijama i institucijama u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija.