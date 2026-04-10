Slušaj vest

Znamo raspored rafova, navikli smo na prepoznatljiva pakovanja i imamo svoj izbor proizvoda koje volimo i kojima verujemo. U toj naizgled običnoj sceni kupovine očekujemo da je svaki proizvod bezbedan, proveren i kvalitetan, a nismo uvek svesni da iza te jednostavne i poznate slike stoji čitav niz procesa, analiza i kontrola. Iza iskustva koje je potrošaču gotovo neprimetno počinje priča o digitalnom HACCP-u.

HACCP, sistem za analizu opasnosti i kritične kontrolne tačke, decenijama garantuje kvalitet u proizvodnji hrane. U industriji u kojoj je poverenje potrošača ključno, digitalizacija više nije opcija već neophodan evolutivni korak. Nestlé je to prepoznao i postao prva kompanija u svetu koja je razvila platformu za digitalni HACCP, a ciljem da upravljanje rizicima bezbednosti hrane postane standardizovano, merljivo i dosledno kroz digitalne alate i jasno definisane veštine ljudi koji sistem svakodnevno primenjuju.

Sinhronizacija u realnom vremenu

Često se digitalizacija pogrešno interpretira kao puko prebacivanje papirne dokumentacije u PDF. U kompaniji Nestlé, procesi su se decenijama unapređivali. Od unificiranih standarda koji važe u svakoj fabrici širom sveta, do naprednih Excel baza koje su povezivale podatke iz različitih regiona, kontrola kvaliteta je uvek bila na najvišem nivou. Međutim, izazov modernog tržišta je veoma složen: novi proizvodi, specifične kategorije i globalni lanci snabdevanja zahtevaju sistem koji u realnom vremenu uči i reaguje. Upravo to omogućava digitalizovani HACCP – preciznije praćenje i kontrolu rizika, veću transparentnost i pouzdan digitalni trag aktivnosti.

U praksi to znači da su u mreži od više od 300 fabrika na pet kontinenata, sa oko 3.000 HACCP planova, sve informacije povezane u jedinstvenu celinu. Kada se u istraživačkim i razvojnim centrima ažurira određeni model, ta promena je odmah dostupna u svim fabrikama, uključujući i srpsku fabriku u Surčinu.

Red, rad i - digitalna preciznost

Najveća vrednost ovakvog sistema vidi se upravo u svakodnevnom radu timova. Digitalna transformacija omogućila je i automatizovane tokove rada, uz značajno manje ručnog unosa, što profesionalcima u oblasti kvaliteta daje dodatni prostor da se još više fokusiraju na ono gde su nezamenljivi, a to su napredna strateška analiza i donošenje ključnih odluka na još višem nivou kontrole. Dodatna prednost ogleda se i u tome što znanje, standardi i dobre prakse brže cirkulišu kroz ceo sistem, čime se bezbednost hrane dosledno unapređuje na svakom nivou proizvodnje. Nestlé je paralelno sa platformom razvio i program kompetencija, set digitalnih i funkcionalnih veština, kako bi timovi još lakše koristili alat i primenili digitalne prakse u svakodnevnim procesima.

Dok se industrija 4.0 zahuktava, primer kompanije Nestlé pokazuje da digitalizacija nije cilj, već sredstvo da se bezbednost hrane dodatno unapredi. Za potrošača, međutim, sve i dalje izgleda isto – on nastavlja da bira isti omiljeni proizvod, na istom rafu, sa istim očekivanjem da će kvalitet biti onakav kakav poznaje i kojem veruje.