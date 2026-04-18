- "Elektroprivreda Srbije“ već nekoliko godina aktivno primenjuje i razvija pilot projekte koji koriste veštačku inteligenciju i u toku je izrada studije u primeni AI koja će ukazati na potencijale za unapređenje poslovanja najveće energetske kompanije u Srbiji - rekla je Katarina Andrejević, izvršna direktorka za IT i digitalizaciju u EPS na panelu "Otvorena vrata za veštačku inteligenciju u elektroenergetici" u okviru stručnog skupa "Energija, Projekti, Sigurnost" na Zlatiboru.

Ona je istakla da su do sada u EPS već urađeni pilot AI projekti koji se tiču modela za predikciju potrošnje električne energije, preventivnog održavanja sistema, pa sve do projekta "Drina AI" koji pomaže u boljem planiranju proizvodnje na osnovu prognoze dotoka vode na "Drinsko - Limskim HE".

- Ovi projekti su pokazali da digitalizacija i AI nisu samo aktuelni trend, već ozbiljan i konkretan put ka uspešnijem i efikasnijem poslovanju. Izvesno je da veštačka inteligencija omogućava da tradicionalna inženjerska znanja i procesi budu efikasniji i bolji. AI nije bauk i treba hrabro da se posvetimo tome da EPS iskoristi sve potencijale ove tehnologije, ali su ključni edukacija i bezbednost podataka ' rekla je Andrejević.

Izvršna direktorka za IT i digitalizaciju je ukazala na to da je u poslednje dve godine urađeno mnogo poslova u ovom segmentu rada EPS, posebno u digitalizaciji u odnosima sa kupcima uvođenjem aplikacije i portala "EPS Uvid u račun" sa više od milion korisnika i pola miliona korisnika elektronskog računa. Istovremeno, uvedeni su i jedinstven sistem za naplatu električne energija, softveri za trgovinu na veletržištu kao i digitalni alati u proizvodnji električne energije.