Ovo su najbrže rastuća zanimanja u narednih 5 godina: Iznenađujuće liste poslova koji će dominirati tržištem rada
Tržište rada u narednih pet godina prolazi kroz ubrzanu transformaciju pod uticajem veštačke inteligencije, digitalizacije, ali i globalnog fokusa na zdravstvo i zelenu ekonomiju. Stručnjaci ističu da će se najbrže razvijati zanimanja koja kombinuju tehnologiju, podatke i specijalizovana znanja.
IT i veštačka inteligencija – apsolutni lideri rasta
Najveći rast očekuje se u tehnološkom sektoru. Posebno se izdvajaju poslovi vezani za veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i analizu podataka. Ova zanimanja već sada beleže snažnu potražnju, a trend će se dodatno ubrzati kako kompanije uvode automatizaciju u poslovanje.
Među najbrže rastućim u ovoj oblasti su:
- AI i ML specijalisti
- data analitičari i Big Data stručnjaci
- sajber bezbednosni eksperti
- softverski inženjeri
Globalni izveštaji pokazuju da su upravo poslovi vezani za podatke i AI među najbrže rastućima u svetu do 2030. godine, sa očekivanim rastom i do trocifrenih procenata u pojedinim segmentima .
Zelena ekonomija i energija
Drugi veliki talas rasta dolazi iz sektora obnovljivih izvora energije. Kako države prelaze na „zelenu tranziciju“, raste potražnja za stručnjacima u solarnoj, vetro i energetskoj industriji.
U fokusu su:
- inženjeri obnovljivih izvora energije
- stručnjaci za energetsku efikasnost
- ekološki i klimatski konsultanti
Ovaj sektor raste paralelno sa globalnim investicijama u održivu energiju i smanjenje emisija.
Zdravstvo i nega – demografski pogon rasta
Zbog starenja stanovništva u Evropi i svetu, zdravstveni sektor ostaje jedan od najstabilnijih i najbrže rastućih. Potražnja za medicinskim radnicima, negovateljima i zdravstvenim tehničarima stalno raste.
Posebno se traže:
- medicinske sestre i tehničari
- fizioterapeuti
- specijalisti za mentalno zdravlje
- Logistika, e-trgovina i „realni sektor“
Rast online kupovine i globalne isporuke robe podiže potražnju za radnicima u logistici i transportu. Iako nisu „high-tech“, ovi poslovi postaju ključni deo globalne ekonomije.
U porastu su:
- vozači i dostavljači
- skladišni radnici
- logistički koordinatori
Zaključak
Najbrže rastući poslovi u narednih pet godina biće kombinacija tehnologije, zdravstva i zelene ekonomije. Dok AI i digitalizacija menjaju način rada, istovremeno rastu i tradicionalni sektori koji obezbeđuju osnovne potrebe društva.
Drugim rečima – budućnost rada neće pripadati samo IT stručnjacima, već svima koji kombinuju veštine, prilagodljivost i specijalizaciju u industrijama koje rastu.
Kurir.rs/Telegraf Biz