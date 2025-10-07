Istraživanje, koje je sprovela kompanija za osiguranje sportova na snegu, obuhvatilo je osam kriterijuma za dobro skijalište: ukupnu cenu dnevne ski-karte, prosečnu ocenu, broj žičara, najvišu nadmorsku visinu, dužinu staza, prosečnu cenu hotela i broj hotela u krugu od 10 kilometara.

Najveću težinu u oceni imali su prosečna zvezdica i cena obližnjih hotela. Odmarališta za skijanje su dobijala ocenu do 80 poena, a prosečna ocena iznosila je 52,9.

1. Aleko — Vitoša, Bugarska

Odmaralište Aleko proglašeno je najboljim za skijaške avanture. Osvojilo je 74,2 poena od mogućih 80 zahvaljujući lakoj dostupnosti, čak 197 hotela u blizini, razlici u visini između vrha i podnožja staze od 740 metara i pristupačnoj ceni dnevne karte od 26 evra.

2. Straja — Rumunija

Na drugom mestu nalazi se odmaralište Straja u okrugu Hunedoara, sa 72 poena. Dnevna karta za odrasle košta oko 25 evra, a visinska razlika iznosi 738 metara. Čak 69 odsto posetilaca ocenjuje staze kao "srednje teške".

3. Ravna planina — Bosna i Hercegovina

Treće mesto zauzela je Ravna planina sa 71,8 poena. Ovo odredište omiljeno je među početnicima, jer 86 odsto staza spada u kategoriju "lakih". Dnevna ski-karta košta svega 15 evra, što ga čini pristupačnim izborom.

Tornik - Zlatibor

4. Tornik — Zlatibor, Srbija

Na četvrtom mestu je Tornik — Zlatibor sa ocenom 71,5. Prosečna nedeljna cena smeštaja u jednom od 45 hotela u blizini iznosi oko 950 evra. Visinska razlika je 380 metara, a staze su ocenjene kao "lake" (23 odsto) i "srednje teške" (60 odsto).

5. Kolašin 1450 i 1600 — Crna Gora

Peto mesto zauzimaju Kolašin 1450 i Kolašin 1600, sa ukupno 70,1 poenom. Odmaralište ima sedam žičara, prosečnu cenu hotela od 650 evra i dnevnu ski-kartu od 25 evra.

6. Bansko — Bugarska

Na šestom mestu nalazi se Bansko, sa 69,8 poena. Sa 59 odsto lakih staza, idealno je za početnike. Prosečna ocena od 4,2 zvezdice pokazuje koliko je popularno među turistima.

7. Mali Igman — Bosna i Hercegovina

Na sedmom mestu je Mali Igman, sa 68,9 poena. Dnevna karta za odrasle košta 21 evro, a 50 odsto staza ocenjuje se kao "srednje teške", što ga čini odličnim izborom za iskusnije skijaše.

Skijalište - ilustracija

8. Sejuz 2000 — Gap, Francuska

Osmo mesto zauzima Sejuz 2000 (Céüze 2000) u gradu Gap, sa 68,1 poenom. Cena smeštaja u jednom od 86 obližnjih hotela iznosi prosečno 650 evra, dok dnevna karta košta 19 evra.

9. Mavrovo — Zare Lazareski, Severna Makedonija

Deveto mesto pripalo je makedonskom odmaralištu Mavrovo — Zare Lazareski, sa 67,7 poena. Visinska razlika iznosi 623 metra, a 42 odsto posetilaca ocenjuje staze kao "srednje teške".

10. Alp di Gran-Ser — Francuska

Na desetom mestu nalazi se Alp di Gran-Ser (Alpe du Grand-Serre) u mestu La Mort, sa 67,7 poena. Najpogodnije je za početnike. Čak 65 odsto staza ocenjuje se kao "lake".