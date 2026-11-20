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Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard pozvala je danas Evropu na odlučnije delovanje u odgovoru na globalne krize i očuvanju konkurentnosti Evropske unije, javljaju mediji.

- Problem možemo da uočimo na vreme, ali reagujemo tek kada postane nemoguće ignorisati ga. Do tada je, gotovo po definiciji, već prekasno, izjavila je Lagard na Evropskom bankarskom kongresu u Frankfurtu, prenosi američki poslovni informativni kanal CNBC.

Ona je upozorila da je industrijske sektore koji su proizvodnju preselili u inostranstvo teško vratiti u Evropu, kao i da je evropski suverenitet već ugrožen kada druge zemlje iskoriste zavisnost EU od njihovih resursa i tehnologija.

Prema njenim rečima, jedan od ključnih problema evropske politike jeste nedostatak napretka u stvaranju integrisanog tržišta kapitala, o čemu postoji saglasnost već više od 10 godina.

Lagard je ukazala da se zbog izostanka takvog tržišta sve veći deo evropske štednje ulaže u inostranstvo, dok kompanije u razvoju traže izvore finansiranja van Evrope, upozoravajući da pojedinačni godišnji gubici nisu dovoljno veliki da podstaknu političku volju za promenama.

Kao dodatni problem navela je tehnološku zavisnost Evrope, ističući da je za povećanje udela EU u globalnim kapacitetima za računarsku obradu veštačke inteligencije sa oko pet na 15 odsto do 2030. godine potrebno približno 1.300 milijardi evra ulaganja.

Ipak, kako je ocenila, dok Evropa može da kupuje računarske kapacitete od stranih kompanija i ima pristup najnaprednijim modelima veštačke inteligencije, teško je obezbediti podršku za tako velika ulaganja.