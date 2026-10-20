Novčanik
Oglasili se iz Nacionalne službe za zapošljavanje: Sutra i prekosutra isplata novca za dve grupe građana
- Redovna novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena u sredu, 21. oktobra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.
- Privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija stiže u četvrtak, 22. oktobra.
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Redovna novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena u sredu, 21. oktobra, a privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija u četvrtak, 22. oktobra, saopštila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).
Novac će nezaposlenima biti isplaćen preko Banke Poštanska štedionica.
Biznis Kurir/Tanjug
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