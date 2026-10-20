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Redovna novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena u sredu, 21. oktobra, a privremena novčana naknada za ljude koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija u četvrtak, 22. oktobra, saopštila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Novac će nezaposlenima biti isplaćen preko Banke Poštanska štedionica.

Biznis Kurir/Tanjug

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