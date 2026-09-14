Slušaj vest

Poslodavci u Srbiji su u avgustu, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) tražili 13.133 radnika, a najtraženiji su bili bravari za koje je oglašeno 687 slobodnih radnih mesta, a za koje se nudi, prema podacima sa sajta Klikdoposla, plata u rasponu od 130 do čak 200 hiljada dinara.

Slede čistači prostorija, i to hotela, kancelarija, toaleta sa 594 konkursa za posao, operateri na linijama za automatsku proizvodnju sa 555.

Nekada najtraženiji programeri, u avgustu su bili na četvrtom mestu, sa 531 oglašenim slobodnim radnim mestom

Traženo je 300 redara, 271 radnik na utovaru i istovaru, 263 lična pratioca dece sa inveliditetom ili smetnjama u razvoju.

Građevinski radnici su tradicionalno tražena branša, pa na listi najtraženijih zanimanja slede tesari za koje su raspisana 244 slobodna radna mesta, zidari sa 242 mesta i manuelni radnici za niskogradnju sa 221 konkursom.

Na drugoj strani liste, gde je potražnja bila mala, ističe se više od 20 zanimanja za koje je raspisan jednocifren broj radnih mesta.

Tako je u avgustu, između ostalih, traženo manje od 10 nastavnika ruskog jezika, vodoinstalatera, automehaničara, defektologa, arhitekata, stomatologa, veterinara, farmaceuta, pekara.

Od ukupnog broja traženih radnika, za njih 8.905 nuđen je radni angažman na određeno vreme a za 3.713 radnika na neodređeno vreme.

Na evidenciji nezaposlenih u avgustu je bilo 330.453, od čega su većinu činile žene – 186.501.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteInfoBizTrošak od 70 dinara godišnje: Uređaj koji svi imamo u kući može da vam napravi ovaj mali račun
racuniepsstrujakomunalije.jpg
InfoBizNajmoderniji podzemni saobraćaj u Evropi: Ovo je detaljna trasa prve linije beogradskog metroa, evo gde će se tačno nalaziti stanice i kako će izgledati FOTO
megaprojekat metro Beograd
InfoBizNovi pravilnik stupio na snagu: Kraj nasrtljivoj telefonskoj prodaji i nepoželjnim pozivima, kazne idu i do 2 miliona! Evo o čemu je reč
telefon
InfoBizTest pokazao alarmantne rezultate: Koliko je opasno voziti sa šarama na gumama od 2mm?
zimske gume