Slušaj vest

Cene na hrvatskoj obali ponovo su izazvale raspravu, ovoga puta nakon objave o Aperol Spritzu koji je u jednom poznatom makarskom restoranu naplaćen 14 evra. Rasprava se pritom nije zadržala samo na ceni pića, već se proširila i na uslugu u ugostiteljskim objektima te na pitanje koliko su gosti spremni da plate tokom turističke sezone.

Autor objave požalio se i na odnos dela ugostiteljskih radnika prema gostima, navodeći da ga ne zanima koliko su se tokom sezone umorili ako zbog toga izostane osnovna komunikacija. Posebno mu je zasmetalo što se, kako navodi, blitva poslužuje iako je pripremljena ranije, dok cena pića dostiže 14 evra.

- Cene na Jadranu. Zašto je Aperol u Makarskoj 14 €? Šta je s cenama u Makarskoj? Zašto konobari i konobarice misle da me briga što su se umorili preko sezone, pa mi s 20 odsto života u njima donose jelovnik na sto bez da kažu muuuuu? I onda kad naglasim: ‘Oh, dobar dan, veče, jutro’, kažu da su slomljeni od sezone? Kako možeš poslužiti blitvu na dalmatinski sa blitvom kuvanom pre dve sezone? 14 € Aperol u jednom poznatom makarskom restoranu, koji služi tu blitvu koja se više ne može ni sažvakati - napisao je objavi.

"Tri puta bolji"

Cena od 14 evra odmah je otvorila pitanje zbog čega se takvi iznosi mogu zadržati u ponudi. Jedan od komentara ponudio je vrlo jednostavan odgovor: "Realno postoje radi tebe. Ja u takve ne ulazim, da se ja pitam, takvi bi već odavno propali ili bi se doveli u red." Drugi je istu logiku primenio direktno na cenu Aperola. "Zašto je Aperol u Makarskoj 14 €? Kao i sve druge cene: zato što ima dovoljno ljudi koji su spremni toliko da plate", napisao je jedan učesnik rasprave.

Poređenja s Italijom pojavila su se gotovo odmah. Jedan komentar glasio je: "Tri puta bolji Aperol u Italiji za tri puta manje, ali dok ima ovaca, ima vune." Drugi je naveo da se na jugu Italije piće može pronaći znatno jeftinije: "5-6 evra max svuda po jugu Italije. U onim nekim malim radnjama gde uzmeš za usput u plastičnoj čaši ima i za manje."

Ilustracija Foto: Yunona Kucherevska / Alamy / Profimedia

Kao dodatno poređenje spomenuta je i Padova. "U centru Padove vrhunski Aperol 4 € cca, kod nas neka vodica narandžasta redovno 10-12 €", stoji u jednom od komentara. Na pitanje koliko Aperol košta u Italiji, usledio je odgovor: "4-6 evra, zavisno od grada", dok je drugi naveo konkretnu cenu: "5 evra u centru Firence, jedna ruka ti može stajati naslonjena na Duomo." Rasprava se proširila i na televizijski prilog o razlikama u cenama.

Nisu svi, međutim, bili impresionirani poređenjem s Italijom. Jedan komentar bio je posebno sarkastičan: “Nema Italijan para za našu razuđenu obalu ni vrhunskog konobara.” U raspravi se pojavilo i poređenje s drugim turističkim odredištem: “Danas na Bledu 5,5.” Deo komentara otišao je u potpuno drugom smeru, pa je Aperol Spritz dobio i jednostavnije objašnjenje. “Aperol Spritz je fensi verzija špricera”, napisao je jedan učesnik.

Zato jer si ti voljan to da platiš

Poređenja s drugim skupim turističkim lokacijama takođe nisu izostala. "Zato što je u Makarskoj. Mene više zanima zašto su 2 kafe i jedan kroasan 20 € u Alpama usred ničega na autoputu, ali šta ćeš", glasio je jedan komentar. Ipak, mnogi su se vratili na pitanje potražnje.

- Mene više zanima zašto postoje ljudi koji to plaćaju. Razumem mentalni sklop da je*** budale, ne opravdavam, ne razumem sklop da si budala koja ne želi biti jebana, a opet svaki put skineš gaće sa osmehom - napisao je jedan komentator.

Sličan stav iznesen je i u drugom komentaru: "Zato što debili plaćaju i misle da su neki ku*** ako su popili Aperol od 14 evra u Makarskoj." Neko je, pak, odgovornost direktno prebacio na ugostitelje: "Zato jer misle da su ljudi debili. Što često i znaju biti. Kupila sam sebi flašu teranina i pravim svoj Spritz".

Ilustracija Foto: Printscreen/Instagram

Jedan od komentara otišao je još dalje i zaključio: "Zato se u Dalmaciju više ne ide. Italija."

Na pitanje o ceni u Italiji usledili su već navedeni odgovori od četiri do šest evra, a jedan je posebno istakao cenu u središtu Firence. Bilo je i onih koji su smatrali da nema previše smisla raspravljati o ceni ako je gost sam odlučio da sedne u takav restoran. "Zato jer si ti voljan to da platiš", glasio je kratak odgovor.

Drugi je ponudio podatak iz Letonije: "U Letoniji 7 €." Neki učesnici rasprave nisu pokušavali da opravdaju visoku cenu, nego su je iskoristili za dodatnu kritiku samog pića. "Treba još više dizati cenu tom smeću od pića da se iskoreni", napisao je jedan komentator.

Na kraju se pojavilo i pitanje da li je izbor restorana mogao da utiče na celo iskustvo. "Jesi birao restoran po Google Maps oceni?", upitao je jedan učesnik, dok je drugi raspravu zaključio vrlo kratko: "Ae, prestani da dolaziš onda".