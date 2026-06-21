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Nacionalna služba za zapošljavanje, u saradnji sa Opštinom Prijepolje, raspisala je javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica u 2026. godini. Za pokretanje sopstvenog posla zainteresovani građani moći će da konkurišu za bespovratna sredstva u iznosu od 380.000 dinara, dok je za osobe sa invaliditetom predviđena subvencija od 420.000 dinara.

- Pravo učešća imaju nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Prijepolju i koji su završili obuku za razvoj preduzetništva. Sredstva su namenjena za osnivanje preduzetničke radnje, zadruge, privrednog društva ili drugog oblika preduzetništva, uz obavezu da korisnik registrovanu delatnost obavlja najmanje godinu dana i redovno izmiruje poreske obaveze, navode za RINU u NSZ Prijepolje.

Kako je navedeno u javnom pozivu, subvencija se dodeljuje jednokratno, a korisnici će po potrebi moći da računaju i na mentorsku podršku tokom razvoja svog poslovanja.

- Pravo na subvenciju ne mogu ostvariti lica koja su ranije koristila ovu vrstu pomoći finansiranu sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje, kao ni oni koji planiraju osnivanje udruženja ili obavljanje delatnosti koje nisu obuhvaćene programom finansiranja, dodaju u NSZ.

Zahtev se podnosi uz biznis plan na propisanom obrascu, a zainteresovani kandidati dokumentaciju mogu dostaviti lično, poštom ili elektronskim putem Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Prijepolju.

O dodeli sredstava odlučivaće se na osnovu rang-liste formirane nakon bodovanja biznis planova i provere ispunjenosti svih uslova konkursa. Maksimalan broj bodova je 100, a vrednovaće se kvalitet poslovne ideje, analiza tržišta, finansijski plan, marketing i drugi elementi predloženog poslovanja.

Javni poziv otvoren je od 16. juna, a krajnji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 30. jun 2026. godine. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Prijepolju ili putem zvaničnog sajta ove institucije.