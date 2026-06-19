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Kada se govori o Gaudi, većina ljudi je najčešće povezuje sa poznatim holandskim sirom koji nosi ime ovog grada. Ipak, Gauda nije poznata samo po gastronomiji. Reč je o šarmantnom srednjovekovnom gradu u Holandiji koji objedinjuje bogatu istoriju, značajne arhitektonske spomenike i autentičnu holandsku tradiciju. Zahvaljujući vekovnoj povezanosti sa proizvodnjom sira, očuvanom istorijskom jezgru i brojnim kulturnim atrakcijama, Gauda svake godine privlači veliki broj posetilaca iz različitih delova sveta.

Istorijski razvoj grada Gaude

Gauda (Gouda) smeštena je u južnom delu Holandije, a status grada stekla je još tokom 13. veka. Tokom srednjovekovnog perioda zauzimala je važno mesto na trgovačkim rutama zahvaljujući svom položaju uz značajne plovne puteve. Razvoj trgovine, zanatske proizvodnje i poljoprivrede omogućio je ekonomski napredak grada, dok je trgovina sirom postala jedna od njegovih najvažnijih delatnosti. Upravo zbog toga Gauda je danas prepoznatljiva širom sveta.

Iako su je kroz istoriju pogađali požari, epidemije i različiti ekonomski izazovi, grad je uspeo da sačuva veliki deo svog kulturnog i istorijskog nasleđa. Današnji posetioci imaju priliku da istraže autentične srednjovekovne ulice, trgove i građevine koje svedoče o više od sedam stotina godina dugoj istoriji.

1/5 Vidi galeriju Da li je lepši sir ili grad odakle je: Najprodavaniji na svetu, neizostavan deo svake trpeze u Srbiji, a mnogi ne znaju gde je nastala gauda Foto: Youtube Printscreen

Čuveni gauda sir

Među najpoznatijim holandskim proizvodima svakako se nalazi gauda sir. Iako se danas proizvodi širom zemlje i izvozi na brojna svetska tržišta, njegovo ime ostalo je neraskidivo povezano sa gradom u kojem se vekovima odvijala trgovina ovim proizvodom.

Gauda sir poznat je po blagom i kremastom ukusu koji se razlikuje u zavisnosti od dužine sazrevanja. Mlađe vrste odlikuju se nežnijom teksturom i blažim aromama, dok starije varijante razvijaju intenzivniji ukus i čvršću strukturu. Zahvaljujući dugoj tradiciji proizvodnje i visokom kvalitetu, gauda je danas jedan od najprodavanijih sireva na svetu.

Tradicionalna pijaca sira

Među najpoznatijim atrakcijama grada nalazi se tradicionalna pijaca sira. Tokom turističke sezone glavni gradski trg postaje mesto na kojem oživljavaju nekadašnji trgovački običaji. Posetioci mogu da prisustvuju prikazima pregovora između proizvođača i trgovaca, kao i demonstracijama načina na koji su se nekada transportovali veliki kolutovi sira.

Ova manifestacija predstavlja spoj istorijskog nasleđa i savremenog turizma, pružajući gostima autentičan uvid u tradiciju koja je vekovima oblikovala identitet grada. Za veliki broj turista upravo je pijaca sira najvažniji razlog dolaska u Gaudu.

Foto: Shutterstock

Arhitektonske znamenitosti koje privlače posetioce

Pored svoje gastronomske tradicije, Gauda je poznata i po izuzetno očuvanoj srednjovekovnoj arhitekturi. U samom centru grada nalazi se impresivna gradska većnica, koja se ubraja među najlepše istorijske građevine u Holandiji. Njena gotička arhitektura i bogato dekorisani detalji privlače pažnju tokom cele godine.

Posebnu vrednost ima i crkva Svetog Jovana, prepoznatljiva po veličanstvenim vitražima koji se smatraju među najlepšim u Evropi. Ova umetnička dela predstavljaju značajan deo kulturnog nasleđa grada i svedoče o njegovoj bogatoj istoriji.

Šetnja pored kanala, prelazak preko kamenih mostova i istraživanje uskih ulica omogućavaju turistima da osete autentičan duh stare Holandije. Na svakom koraku mogu se pronaći zanimljivi trgovi, tradicionalne prodavnice i prijatni kafići koji doprinose posebnoj atmosferi grada.

Zašto posetiti Gaudu

Gauda predstavlja odličan izbor za sve koji vole istoriju, kulturu i gastronomiju. Ovaj srednjovekovni grad nudi spoj značajnih istorijskih lokaliteta, bogate tradicije proizvodnje sira i opuštenog ambijenta karakterističnog za manje holandske gradove.

Bez obzira na to da li želite da istražujete kulturno nasleđe, uživate u autentičnim ukusima poznatog sira ili provedete vreme šetajući uz slikovite kanale, Gauda nudi iskustvo koje se dugo pamti. Upravo zbog toga smatra se jednom od najzanimljivijih destinacija u Holandiji i nezaobilaznim mestom za putnike koji žele da upoznaju autentičnu holandsku tradiciju.