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Vlada Srbije usvojila je juče Predlog Zakona roditelj-negovatelj, kojim se uvodi pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara za roditelje koji su zbog nege teško bolesne dece sprečeni da budu radno angažovani. Pored novčane podrške, država će za njih uplaćivati doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Važno je naglasiti da donošenje ovog zakonaneće uticati na prava i usluge koje su deca do sada koristila, poput ličnog pratioca ili boravka u dnevnim centrima. Predlog zakona predviđa i da roditelji ne gube status roditelja-negovatelja kada njihova deca postanu punoletna, s obzirom na to da im je podrška i dalje potrebna i u odraslom dobu.

Zakonom su definisani i uslovi za ostvarivanje prava na penziju roditelja-negovatelja, pri čemu je starosna granica određena na 65 godina.

Pored toga, deca će i dalje ostvarivati pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, koji trenutno iznosi oko 43.000 dinara. Kada se toj sumi doda naknada za roditelja-negovatelja od 65.000 dinara, ukupna mesečna podrška države dostiže 108.000 dinara.

Prema procenama, pravo na status roditelja-negovatelja trenutno bi moglo da ostvari između 4.000 i 5.000 roditelja. Očekuje se da će broj korisnika ovog prava rasti nakon početka primene zakona.