Otvoren je konkurs za sufinansiranje nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju, za koji je izdvojeno ukupno 14 miliona dinara. Konkurs traje do 17. aprila 2026. godine, a interesovanje je već veliko zbog povoljnih uslova i visokih iznosa podsticaja.

Koliko novca možete dobiti?

Prema uslovima koje je objavio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, iznosi podsticaja su:

- Minimalno: 50.000 dinara

- Maksimalno: 2.000.000 dinara po prijavi

Sredstva su namenjena za nabavku:

1. priključne mehanizacije

2. poljoprivrednih mašina

3. opreme za organsku proizvodnju

Ko može da konkuriše?

Pravo na bespovratna sredstva imaju:

- fizička lica (poljoprivrednici)

- pravna lica

- verske zajednice, crkve i manastiri

Uslov je da su svi podnosioci prijave upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da imaju aktivan status.

Rok za prijavu

Konkurs je otvoren ograničeno vreme i traje do 17. aprila 2026. godine. S obzirom na ograničen budžet od 14 miliona dinara, preporučuje se da zainteresovani podnesu prijave što pre.

Podsticaji imaju za cilj:

- razvoj organske proizvodnje

- modernizaciju poljoprivrede

- povećanje konkurentnosti domaćih proizvođača

Organska proizvodnja je u porastu, a ovakvi konkursi omogućavaju proizvođačima da lakše investiraju u savremenu opremu.

Ovaj konkurs predstavlja priliku da se uz minimalna ulaganja dođe do vredne opreme, što može značajno unaprediti proizvodnju i smanjiti troškove. Za mnoge poljoprivrednike, ovo je šansa da modernizuju gazdinstvo i povećaju profit.

Kurir Biznis/Kamatica

Ne propustiteNovčanikKako da od države dobijete 2,9 miliona dinara: Velika šansa za salaše i seoska domaćinstva, ovo su uslovi
InfoBizDržava pooštrava kontrole: Podsticaji samo poljoprivrednicima koji zaista obrađuju zemlju
NovčanikOd danas prijava za 18.000 dinara po hektaru: Ovo je procedura kako do novca, isplata odmah, ali pod jednim uslovom
InfoBizVažno obaveštenje za poljoprivrednike: Proverite naloge, bez ovoga ne možete da dobijete subvencije
