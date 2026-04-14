Otvoren je konkurs za sufinansiranje nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju, za koji je izdvojeno ukupno 14 miliona dinara. Konkurs traje do 17. aprila 2026. godine, a interesovanje je već veliko zbog povoljnih uslova i visokih iznosa podsticaja.

Koliko novca možete dobiti?

Prema uslovima koje je objavio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, iznosi podsticaja su:

- Minimalno: 50.000 dinara

- Maksimalno: 2.000.000 dinara po prijavi

Sredstva su namenjena za nabavku:

1. priključne mehanizacije

2. poljoprivrednih mašina

3. opreme za organsku proizvodnju

Ko može da konkuriše?

Pravo na bespovratna sredstva imaju:

- fizička lica (poljoprivrednici)

- pravna lica

- verske zajednice, crkve i manastiri

Uslov je da su svi podnosioci prijave upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da imaju aktivan status.

Rok za prijavu

Konkurs je otvoren ograničeno vreme i traje do 17. aprila 2026. godine. S obzirom na ograničen budžet od 14 miliona dinara, preporučuje se da zainteresovani podnesu prijave što pre.

Podsticaji imaju za cilj:

- modernizaciju poljoprivrede

- povećanje konkurentnosti domaćih proizvođača

Organska proizvodnja je u porastu, a ovakvi konkursi omogućavaju proizvođačima da lakše investiraju u savremenu opremu.

Ovaj konkurs predstavlja priliku da se uz minimalna ulaganja dođe do vredne opreme, što može značajno unaprediti proizvodnju i smanjiti troškove. Za mnoge poljoprivrednike, ovo je šansa da modernizuju gazdinstvo i povećaju profit.