Uskoro stižu subvencije do 2 miliona dinara: Ističe rok za prijavu, pazite da ne zakasnite
Otvoren je konkurs za sufinansiranje nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju, za koji je izdvojeno ukupno 14 miliona dinara. Konkurs traje do 17. aprila 2026. godine, a interesovanje je već veliko zbog povoljnih uslova i visokih iznosa podsticaja.
Koliko novca možete dobiti?
Prema uslovima koje je objavio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, iznosi podsticaja su:
- Minimalno: 50.000 dinara
- Maksimalno: 2.000.000 dinara po prijavi
Sredstva su namenjena za nabavku:
1. priključne mehanizacije
2. poljoprivrednih mašina
3. opreme za organsku proizvodnju
Ko može da konkuriše?
Pravo na bespovratna sredstva imaju:
- fizička lica (poljoprivrednici)
- pravna lica
- verske zajednice, crkve i manastiri
Uslov je da su svi podnosioci prijave upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da imaju aktivan status.
Rok za prijavu
Konkurs je otvoren ograničeno vreme i traje do 17. aprila 2026. godine. S obzirom na ograničen budžet od 14 miliona dinara, preporučuje se da zainteresovani podnesu prijave što pre.
Podsticaji imaju za cilj:
- modernizaciju poljoprivrede
- povećanje konkurentnosti domaćih proizvođača
Organska proizvodnja je u porastu, a ovakvi konkursi omogućavaju proizvođačima da lakše investiraju u savremenu opremu.
Ovaj konkurs predstavlja priliku da se uz minimalna ulaganja dođe do vredne opreme, što može značajno unaprediti proizvodnju i smanjiti troškove. Za mnoge poljoprivrednike, ovo je šansa da modernizuju gazdinstvo i povećaju profit.
Kurir Biznis/Kamatica