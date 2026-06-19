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Ugovor o radu na neodređeno i 5.000 evra bonusa dobrodošlice, kao i apartman u vlasništvu ustanove ili 400 evra mesečne subvencije za smeštaj za one izvan Primorsko-goranske županije - deo je paketa pogodnosti kojim Centar za rehabilitaciju "Fortica" u Kraljevici želi da privuče nove radnike.

Ustanova je raspisala konkurs za zapošljavanje četiri medicinske sestre ili medicinska tehničara, srednje ili više stručne spreme.

Uslovi za dobijanje bonusa

Da bi ostvarili pravo na isplatu bonusa dobrodošlice, zaposleni se obavezuju da će u "Fortici" raditi pet godina u kontinuitetu, a u slučaju prevremenog odlaska primenjuju se uslovi definisani ugovorom o radu i sporazumom o dodeli stimulacije.

Šta se traži od kandidata?

Kako bi se prijavili na konkurs, kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

Završeno obrazovanje za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara.

Važeća licenca za samostalan rad, koju izdaje Hrvatska komora medicinskih sestara.

Posedovanje vozačke dozvole.

Centar „Fortica”, smešten uz samu morsku obalu u Kraljevici, deluje u sistemu Primorsko-goranske županije i pruža usluge nege, rehabilitacije i podrške deci sa teškoćama u razvoju, kao i odraslim osobama sa invaliditetom.

U Centru ističu da veruju da su ljudi njihova najveća snaga, te su u potrazi su za motivisanim, odgovornim i empatičnim medicinskim sestrama i tehničarima koji žele da grade svoju karijeru u stabilnom i podsticajnom okruženju.