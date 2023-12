"NUDE MI PLATU VEĆU OD 2.000 EVRA I MORAM DA RADIM 10 SATI, 6 DANA" Mladić dobio ponudu za posao u Srbiji: Da li je ovo moguće?

Koliko zarađuju dostavljači hrane u Srbiji i da li se taj posao uopšte isplati?

Ovu temu pokrenuo je jedan mladić koji je dobio ponudu za posao u našoj zemlji. Međutim, kako mu ova ponuda deluje odlično, morao je da potraži i druga iskustva, kako bi se uverio da nije reč o prevari jer ne zna ništa o platama u Srbiji.

"Dobio sam ponudu za posao u Srbiji, međutim, pomalo sam skeptičan u vezi toga. Trenutno zarađujem 600-800 dolara mesečno, imam dva slobodna dana nedeljno i to je kancelarijski posao. U Srbiji mi nude 2.222 evra bruto plate, ali da odbijem do 1.000 evra za stan, rent-a-car, gorivo itd. Takođe, moram da radim 10 sati i 6 dana", napisao je on.

Potom je objasnio da su mu rekli da će kao dostavljač hrane da dobije neto platu dva puta mesečno i da je neto plata 1.000 evra ako radi sa njihovim automobilom. Sve mu deluje odlično ali ga zanima i da li je to zaista moguće.

"Sve što hoću je da uštedim 500 evra svakog meseca i živim kao prosečan građanin. Još jedna stvar je da nakon što sam tamo kupio svoj auto, mislim da mogu da biram svoje radno vreme. Šta mislite? Velika ljubav prema Srbiji. Odlično mesto za život", napisao je ovaj korisnik Redita.

foto: Printscreen/Reddit

Može da se uštedi

"Što se tiče smeštaja verovatno ćeš da deliš to sa 10, 15 ljudi. Ako pristaneš, siguran sam da je realno da uštediš 500 evra mesečno. Vožnja u Beogradu je noćna mora poslednjih godina, tako da mislim da vozači koji rade sa električnim bviciklom imaju prednost, ne znam da li je to opcija za tebe", jedan je od komentara.

"Komšija zaradi do 1.800 evra"

"Moj komšija radi kao dostavljač, vozi svoj skuter i njegovo je gorivo. Radnim danima radi 10 do 12 sati, vikendom do četiri sata, ali to sam bira tako. On odlučuje koliko će da radi. Može da zaradi do 1.800 evra neto, video sam to na njegovoj kontrolnoj tabli. Dakle, 1.000 evra neto plata sa smeštajem, autom i gorivom je pošteno, ako si skroman možeš da uštediš", posavetovao ga je drugi korisnik.

Nekoliko korisnika ove platforme ga je posavetovalo da prvo sve dobro proveri.

"Šta god da ponude, ja bih proverio. Svi detalji, posebno smeštaj, oporezivanje, smene", naveo je drugi u komentaru.