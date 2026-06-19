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Najskuplji novac je onaj koji nema plan. Ne zato što nestane odjednom, već zato što se vremenom raspe na male odluke, kratke impulsivne poteze i svakodnevne izgovore. Pametna štednja počinje upravo tu - u trenutku kada novcu date namenu, rok i mesto na kojem može da sačuva vrednost i donese predvidiv prinos.

Oročena štednja je pametan izbor - jednostavna je, jasna i predvidiva, a klijent bira valutu i period oročenja, unapred zna uslove i kamatnu stopu i svoja sredstva može da planira sa više sigurnosti. To je finansijska odluka koja ne traži svakodnevno praćenje tržišta, ali donosi ono što je danas esencijalno - stabilnost, kontrolu i pre svega - mir.

Za sve koji žele da sredstva čuvaju i uvećavaju u domaćoj valuti, UniCredit Banka pripremila je specijalnu ponudu za oročenu štednju u dinarima. Ponuda važi za oročenje novih depozita do 31. jula 2026. godine, uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu na godišnjem nivou od 5,20% za period od 12 meseci i efektivnu kamatnu stopu od 5,27%.



Za klijente koji žele da štede u američkim dolarima, UniCredit Banka nudi posebne uslove za oročenu štednju u USD valuti. Ova ponuda važi za oročenje novih depozita do 15. jula 2026. godine, uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu na godišnjem nivou od 4,00% za 12 meseci i efektivnu kamatnu stopu od 3,45%.

Foto: Promo

Svi detalji i dodatne informacije o specijalnim ponudama dostupni su na sajtu Banke kako putem linka za oročenu štednju u RSD tako i linka za oročenu štednju u USD. Takođe, klijenti se mogu oslonitii na podršku savetnika pri izboru valute i perioda oročenja u svim ekspoziiturama širom Srbije.

Štednja počinje odlukom, ali traje na poverenju. Nije važno samo koliko štedite, u kojoj valuti i na koji rok, već i kome poveravate svoj novac. Zato sigurnost banke, jasni uslovi i stabilan odnos sa klijentom baziran na poverenju čine razliku između obične štednje i finansijskog plana koji ima oslonac.



Reprezentativni primer: Kao reprezentativni primer za oročenu štednju u dinarima, za depozit od 6.000.000 RSD oročen na 12 meseci, uz fiksnu NKS od 5,20% i EKS od 5,27%, ukupan iznos za isplatu je 6.316.333,33 RSD. Kod dinarske štednje nema kriterijuma za indeksiranje i nema dodatnih troškova, a poreska obaveza iznosi 0,00 RSD.