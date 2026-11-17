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Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) izdala je posebnu licencu kojom se odobravaju transakcije neophodne za prodaju kompanija Naftne industrije Srbije (NIS) u Bugarskoj i Rumuniji, a prema uslovima licence novac koji NIS ostvari od tih prodaja mora da bude uplaćen na blokirani račun u SAD, na koji će se obračunavati kamata, objavio je Insajder.

Dozvola, kako se navodi, ne znači ukidanje američkih sankcija NIS-u, već se odnosi isključivo na konkretne transakcije. Prema dokumentu izdatom u novembru OFAC je odobrio transakcije neophodne za prodaju kompanije NIS Petrol EOOD iz Sofije bugarskoj kompaniji Uni Energy OOD, kao i kompanije NIS Petrol SRL iz Bukurešta rumunskoj kompaniji Argenta S.R.L.

Prodaja kompanije u Bugarskoj predviđena je ugovorom o kupoprodaji udela od 20. juna 2025. godine, dok je ugovor za prodaju kompanije u Rumuniji zaključen 21. aprila 2026. godine.

Licenca omogućava američkim licima i finansijskim institucijama, kao i pružaocima pravnih, administrativnih i savetodavnih usluga koji postupaju u ime ili po zahtevu NIS-a i kompanija uključenih u transakcije, da obavljaju poslove neophodne za realizaciju prodaje.

Međutim, OFAC je postavio i posebne uslove za raspolaganje novcem od tih transakcija.

Novac ne može biti prenet licima koja podležu američkim sankcijama

Sva sredstva ostvarena prodajom moraju biti položena na blokirani račun u finansijskoj instituciji u SAD, koji glasi na ime NIS-a i donosi kamatu. Prema uslovima licence, taj novac ne može biti prenet licima koja podležu američkim sankcijama, niti vraćen na račun u Ruskoj Federaciji, osim ukoliko za to ne bude izdato posebno odobrenje.

To praktično znači da NIS može da sprovede prodaju svojih kompanija u Bugarskoj i Rumuniji, ali ne može slobodno da raspolaže novcem koji od tih transakcija dobije.

U dokumentu se posebno naglašava da licenca ne odobrava druge transakcije koje su zabranjene američkim propisima o sankcijama, niti predstavlja dozvolu za raspolaganje drugom blokiranom imovinom.

OFAC u licenci precizira da se odobrenje odnosi isključivo na činjenice i okolnosti navedene u zahtevu. Drugim rečima, reč je o posebnom izuzeću koje omogućava realizaciju dve konkretne prodaje, a ne o ukidanju sankcija ili opštem odobrenju za poslovanje NIS-a.

Licenca, kako se navodi, važi do 31. maja 2027. godine, osim ukoliko odobrene transakcije ne budu završene ranije. Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine zadržava pravo da je u svakom trenutku izmeni ili opozove.

Iz dokumenta se vidi da je NIS zahtev za izdavanje licence podneo 11. februara 2026. godine, a da je OFAC-u naknadno dostavljao dodatnu dokumentaciju i prepisku, poslednji put 9. novembra.