Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusiju postepeno potiskuju iz Naftne industrije Srbije (NIS), ali i sa svih svetskih energetskih tržišta.

O tome je govorio u intervjuu koji je dao ruskoj novinskoj agenciji TASS i televizijskoj kući VGTRK.

- Amerikanci su ponosno objavili da je venecuelanska nafta sada pod njihovom kontrolom, a ne pod kontrolom Kine i Rusije, iako mi tamo nismo ništa kontrolisali, već smo bili partneri. Istiskuju nas odatle, istiskuju nas sa svih energetskih tržišta, upozorio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države sprovode politiku čiji je cilj ostvarivanje dominacije na globalnom energetskom tržištu. Kao jedan od primera naveo je promene u vlasničkoj strukturi Naftne industrije Srbije, u kojoj je glavni akcionar ruski Gasprom njeft.

- Usvojena je doktrina dominacije na globalnom energetskom tržištu, koja se sada sprovodi u delo. Naftna industrija Srbije, u kojoj je Gasprom Njeft glavni akcionar, prolazi kroz restrukturiranje. I odatle nas istiskuju, izjavio je ruski šef diplomatije.

NIS više od godinu dana pod američkim sankcijama

NIS je više od godinu dana pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Od tada Vašington svakog meseca produžava NIS-u licencu za nastavak poslovanja, ali i rok za završetak pregovora između MOL-a i ruskog vlasnika NIS-a.

NIS je 30. oktobra objavio da mu je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) produžila operativnu licencu do 11. decembra.