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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je izmenu lokacijskih uslova za faznu izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju Reverzibilne hidroelektrane (RHE) Bistrica sa branom i akumulacijom Klak, objavljeno na Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Glavna novina odnosi se na rekonstrukciju postojeće brane Radoinja, koja će biti projektovana tako da izdrži zemljotres povratnog perioda od 3.000 godina i spreči negativne efekte na rad postojećeg sistema Uvačkih hidroelektrana.

Kako se navodi u rešenju ministarstva donetom po zahtevu Akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije (EPS), koje je i nosilac investitorskih prava, izmene lokacijskih uslova obuhvataju tehničke i formalne korekcije projektne dokumentacije.

Ključna tehnička izmena tiče se brane Radoinja

Njena rekonstrukcija i dogradnja projektovane su kako bi se obezbedilo potpuno razdvajanje postojeće akumulacije Radoinja i nove akumulacije Klak, kao i zaštita od efekata uspora. Tim rešenjem unapređuje se funkcionalnost celokupnog sistema Uvačkih hidroelektrana (RHE Bistrica i postojeće HE Bistrica), poboljšavaju uslovi zaštite životne sredine i otklanjaju ograničenja u radu postojeće HE Bistrica, prenosi Ekapija.

Novim Idejnim rešenjem, pored samih objekata RHE Bistrica, predviđeni su rekonstrukcija nasutog dela postojeće brane Radoinja u levom boku betonskom gravitacionom branom, stabilizacija i rekonstrukcija postojećih evakuacionih organa, izgradnja dodatne betonske gravitacione brane u desnom boku, stabilizacija nestabilnih padina nizvodno od postojeće brane Radoinja i izgradnja balasta na desnoj obali.

Može da izdrži zemljotres koji se dešava jednom u 3.000 godina

Zbog presudnog značaja stabilnosti brane Radoinja za sigurnost i pouzdan rad sistema RHE Bistrica, projektno rešenje je na zahtev investitora dimenzionisano tako da ispunjava kriterijum stabilnosti za dejstvo zemljotresa povratnog perioda od 3.000 godina.

Zbog ovih radova je u prethodnom periodu izrađen poseban Urbanistički projekat rekonstrukcije i dogradnje brane Radoinja, koji je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam potvrdila u julu 2026. godine, dok su u Glavnoj svesci Idejnog rešenja podaci usklađeni nakon dodatnih geotehničkih i hidroloških istraživanja.

Usled proširenja obuhvata radova na branu Radoinja, u lokacijske uslove uvrštene su i dodatne katastarske parcele u opštini Nova Varoš (KO Radoinja i KO Seništa), pored ranije definisanih parcela na teritoriji opština Nova Varoš, Priboj i Prijepolje.

Prema planskoj dokumentaciji, reč je o pretežno poljoprivrednom i šumskom zemljištu koje se u zoni gradnje prenamenjuje u građevinsko i vodno zemljište javne namene.

Takođe, vrsta radova je formalno izmenjena sa "nove gradnje" na "novu gradnju, rekonstrukciju i dogradnju".

Projektant na ovom projektu je kompanija Energoprojekt Hidroinženjering a.d.

Prema planskoj dokumentaciji, buduća RHE Bistrica imaće instalisanu snagu od oko 650 MW.

Gornja akumulacija Klak formiraće se izgradnjom istoimene brane na reci Uvac, oko sedam kilometara nizvodno od brane Radoinja, dok će se kao donja akumulacija koristiti postojeće Potpećko jezero na Limu.