Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da je održao sastanak sa generalnim direktorom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Bliski istok i Evropu, Tojamom Keiom, na kojem je razgovarano o mogućnostima finansiranja izgradnje reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“.

Na svom instagram nalogu objavio je:

- Nastavljamo da se bavimo velikim projektima koji menjaju Srbiju!

Danas sam se sastao sa generalnim direktorom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Bliski istok i Evropu, Tojamom Keiom, sa kojim sam razgovarao o mogućnostima finansiranja izgradnje reverzibilne hidro-elektrane “Bistrica”.

JICA je zainteresovana da bude partner Srbiji u našim strateškim planovima da povećamo ulaganja u obnovljive izvore energije jer je energetska stabilnost jedan od naših prioriteta.

Nedavnom posetom predsednika Aleksandra Vučića Japanu potvrđene su snažne veze dve zemlje, a kroz ovakve važne projekte one će dodatno jačati.

Keiu sam predstavio sve važne makroekeonomske parametre Srbije i aktivne projekte kojima se pripremamo za 2027. godinu, kada će Beograd, kao domaćin Međunarodne specijalizovane izložbe Expo, biti centar sveta, uz poruku da smo otvoreni za saradnju, da je Srbija kredibilan partner i da cenimo posvećenost JICA-e i želju da ulažu u Srbiju.