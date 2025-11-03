Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali i potpredsednik Evropske investicione banke (EIB) Robert de Grot potpisali su danas u zgradi Vlade Srbije Ugovor o zajmu za drugu fazu rekonstrukcije kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Potpisivanjem i zvanično počinje druga faza projekta koji obuhvata modernizaciju, obnovu i proširenja četiri klinička centra ukupne procenjene vrednosti 662 miliona evra. Od toga zajam EIB-a iznosi ukupno 315 miliona evra kroz potpisivanje dva finansijska ugovora, prvi u iznosu do 157 miliona evra koji je danas potpisan, i drugog u iznosu do 158 miliona evra, čije se potpisivanje planira u 2026. godini, dok ulaganje Republike Srbije iznosi 347 miliona evra.

Foto: vsh/VSH

„Jačanje, modernizacija, opremanje i rekonstrukcija zdravstvenih ustanova su od strateškog značaja za Vladu Srbije i uz pomoć partnera kao što je Evropska investiciona banka nastavljamo već započeti investicioni talas u zdravstvu“, rekao je ministar Siniša Mali na sastanku održanom u Vladi Srbije nakon potpisivanja ugovora.

On je istakao da Ugovor omogućava da Srbija nastavi da ulaže u kliničke centre, ali dodao i da će značajan deo ulaganja biti iz budžeta.

„Srbija se gradi, i ponosan sam na sve rezultate koje smo postigli u poslednjoj deceniji. Započeli smo neke velike projekte, a iza nas je decenija najbrže izgradnje i modernizacije Srbije koja nas je dovela do nivoa od 7,2 odsto BDP-a kapitalnih investicija, koliki je bio procenat ove godine. One su naš novi izvor rasta, ali imamo još mnogo posla, jer smo rešeni da završimo sve započete projekte. Srbija će nastaviti da se razvija i raste“, rekao je ministar.

On je dodao da Srbija ima odlične lekare i medicinsko osoblje kojima želi da pruži najsavremenije uslove za rad, za maksimalan učinak.

Mali je objasnio da projekat uključuje obnovu i završetak postojećeg objekta, izgradnju novog objekta i rekonstrukciju postojeće medicinske infrastrukture u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije u Beogradu, izgradnju novih objekata i rekonstrukciju postojeće medicinske infrastrukture u Univerzitetskom Kliničkom centru Kragujevac, izgradnju novih objekata u Univerzitetskom Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, kao i izgradnju poliklinike, rekonstrukciju postojeće medicinske infrastrukture i izradu projektne dokumentacije za regionalnu dečju bolnicu u Univerzitetskom Kliničkom centru Niš.

Foto: vsh/VSH

Kako je rekao, završetak svih novih i rekonstruisanih objekata planiran je za kraj 2032. godine.

U prethodnoj fazi sa Evropskom investicionom bankom je bilo ugovoreno ukupno 200 miliona evra po osnovu tri zaključena finansijska ugovora. Sredstva sva tri kredita su u potpunosti povučena.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zahvalio se na ukazanom poverenju i budućoj saradnji.

On je podsetio da će u drugoj fazi projekta koju je odobrila Evropska komisija, a EIB dao podršku kroz dva nova buduća kredita, od kojih je jedan potpisan danas, biti završena pre svega izgradnja i rekonstrukcija UKCK u Kragujevcu i da će se nastaviti dalja ulaganja u UKCS, UKCV I UKCN.

„Sve ovo je jako važno za naše građane jer to znači nastavak modernizacije zdravstvenog sistema Srbije, podizanje nivoa tercijarne zaštite pacijenata, poboljšanje preventive i dijagnostike kao jednog od najvećih prioriteta modernog zdravstva. Ovo će, svakako, poboljšati i efikasnost lečenja i doprineti boljem komoditetu pacijenata. Znamo da to možemo jer imamo dovoljno obrazovanog stručnog osoblja, a to je i perspektiva za buduće studente medicine, kao i za školovanje ostalog stručnog medicinskog kadra“, rekao je Lončar.

U EIB-u su poručili da će projekat ojačati celokupni zdravstveni sistem u Srbiji i poboljšati pristup visokokvalitetnim uslugama, radi zadovoljavanja rastućih potreba ljudi.

„Ove investicije će poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti i unaprediti kvalitet života građana Srbije“, izjavio je potpredsednik EIB-a Robert de Grot, i dodao da će rezultat biti efikasnije zdravstvene usluge.