MINISTAR MALI: Akcija prvi stan za mlade trajaće barem još naredne godine! Čak 3.775 mladih kupilo prvi stan, još 1.300 njih je u procesu
Siniša Mali je gostujući na TV Prva naveo da je država prvobitno izdvojila 400 miliona evra za ove kredite, da je za oko šest meseci njegovog trajanja 3.775 mladih kupilo prvi stan, da je još 1.300 njih u procesu završetka papirologije za to, a da je oko petine njih ili nezaposleno ili zaposleno na određeno vreme. Ministar je takođe dodao da će tokom predstojeće nedelje Predlog budžeta za 2026. godinu biti završen, da će se on pred poslanicima naći u novembru, a da će u njemu biti dodatna izdajanja za gradnju saobraćajnica i povećanje penzija.
- Ništa nije zaustavljeno uprkos globalnoj krizi i željama blokadera... Od kako smo ograničili trgovinske marže inflacija je u septembru pala na 2,9 odsto sa julskih 4,7 odsto. Mi smo imali manji broj turista i zbog negativnijeg imidža zbog blokada.
- Srbija se oporavlja, da li je sve idealno - nije, ali radimo na (poboljšanju)", rekao je Mali i ponovio da je 127 zemalja potvrdilo učešće na predstojećoj specijalizovanoj izložbi "Ekspo", da je ona "najveća razvojna šansa Srbije", a da će susedni Nacionalni stadion biti "jedan od tri najlepša u Evropi".
Kurir.rs/Beta