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Ako pogledamo politička prepucavanja pobednika Studentske liste i uskoro opozicione Ujedinjene Srbije, moglo bi se zaključiti da našoj državi preti egzodus stranih investitora. Ipak, stručnjaci tvrde da to nije slučaj i da smo usred normalnog procesa za našu privredu, koja je doživela prelazak iz nerazvijene u srednje razvijenu.

Pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić precizira da nema najava odustajanja od dogovorenih investicija i da prema planu idu ugovorena ulaganja iz Kine vredna milijardu evra.

- Kada su ulagači iz Evrope u pitanju, njihovo interesovanje je zaista malo i o tome svedoče podaci iz Razvojne agencije Srbije (RAS), u koju su se ranije svakodnevno javljali zainteresovani investitori, a sada se javi jedan sedmično - kaže Stanić. - U EU trenutno nema mnogo investicionog novca, ali sam siguran da je Srbija i dalje najatraktivnija destinacija za ulaganja.

Aduti ugovori o slobodnoj trgovini i jeftini energenti Bojan Stanić iz PKS za Kurir kaže da Srbija ostaje jedna od najatraktivnijih destinacija za investiranje. Kao glavne adute navodi desetak ugovora o slobodnoj trgovini (Kina, Egipat, UAE...), ali i ubedljivo najjeftinije energente.

Stanić objašnjava da je logično da neke radno intenzivne delatnosti odlaze, jer se promenila i srpska privreda, i da više nije neophodno zaposliti što veći broj ljudi. Tvrdi da je dobra ideja da se domaći privrednici uključe u lance snabdevanja velikih kompanija, ali ne veruje da će se zaustaviti projekti poput Ekspa, Nacionalnog stadiona ili Beograda na vodi.

Kineski faktor

Rizik od mogućih posledica po kineske investicije iz Evropske unije Stanić spušta na niži nivo.

Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

- I EU najavljuje dijalog s Kinom i ako postignu dogovor, ne verujem da će kompanije iz druge najmnogoljudnije zemlje na svetu biti previše na udaru protekcionističkih mera. Mislim će moći normalno da posluju. Više brine što Sporazum o slobodnoj trgovini s Kinom nije dao dovoljno rezultata, jer uglavnom izvozimo bakar i rezanu građu, a količine hrane, vina i druge robe su simbolične.

Naš sagovornik ne veruje da Srbiji preti rast nezaposlenosti, jer i u ovom trenutku u Srbiji radi mnogo stranih radnika i pretpostavlja da bi eventualna pomeranja na tržištu rada mogla da se ublaže smanjenjem izdavanja radnih dozvola.

Vučić: Portugalci odustali od Bačke Topole Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je dobio informaciju da jedan portugalski investitor s kojim je dve godine pregovarano za investiciju u Bačkoj Topoli - odustaje.

- Takođe, jedna od najvažnijih firmi koja je trebalo da nam prikaže nešto veličanstveno i drugačije na Eskpu odustaje. O tome ćete dobiti zvanično obaveštenje već u ponedeljak - rekao je Vučić.

Iako nema preciznih statističkih podataka o broju stranih radnika u Srbiji, procenjuje se da ih u ovom trenutku ima više od 200.000. Broj radnih dozvola za strance iz godine u godinu se povećava. Samo u 2024. godini izdato je 80.000 papira za zaposlenje nedržavljana Srbije.

Pojedine kompanije su već demantovale odlazak iz Srbije. Japanski "Jazaki" se oglasio saopštenjem da ne odlazi i da neće otpuštati ljude koji rade u njihovim pogonima u Šapcu. Kako Biznis Kurir saznaje, 2027. jedna velika kineska kompanija planira početak grinfild investicije vredne 600 miliona evra u Banatu.

Obnovljeno članstvo

Iz Saveta stranih investitora (FIC) za Biznis Kurir kažu da u ovom trenutku nijedna kompanija članica nije istupila iz Saveta zbog odluke da napusti tržište Srbije. Članice su obnovile svoje članstvo i nastavljaju veoma aktivno učešće u radu Saveta.

- FIC, međutim, ne može da govori u ime pojedinačnih kompanija o njihovim budućim poslovnim i investicionim planovima - kažu za Kurir.

Foto: FIC/Ana Paunković

- Takve odluke donose same kompanije, u skladu sa svojim poslovnim strategijama, tržišnim uslovima i globalnim kretanjima. Ono što možemo da kažemo jeste da među članicama FIC u ovom trenutku nemamo najave odustajanja od planiranih investicija koje bi ukazivale na opšti trend povlačenja s tržišta Srbije.

Kao poslovna asocijacija koja u Srbiji deluje gotovo 25 godina, FIC ostaje dosledan svojoj ulozi bez obzira na političke promene, poručuju iz Saveta:

- Tokom tog perioda sarađivali smo s različitim vladama i institucijama, a naš pristup je uvek bio isti - otvoren i konstruktivan dijalog usmeren na unapređenje poslovnog ambijenta. Za kompanije koje posluju i investiraju dugoročno najvažniji su stabilnost i predvidivost poslovnog okruženja, vladavina prava, regulatorna izvesnost, efikasne institucije i nastavak evropskih integracija i reformi. Upravo su to teme na kojima će FIC nastaviti da radi i s budućom Vladom Srbije, kao što je radio i s prethodnim vladama. Naš cilj ostaje nepromenjen: da Srbija bude konkurentno, stabilno i predvidivo mesto za poslovanje i nove investicije.

Kako je Kuriru potvrđeno od više izvora iz poslovne zajednice, odlasci investitora su pojedinačni i javno poznati i odnose se na mali broj kompanija koje su istrošile državne subvencije. Najava novih odlazaka nema.