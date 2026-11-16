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Kompanija Mileva Data Technologies doo Pančevo postala je novi vlasnik pančevačke HIP-Azotare, nakonšto je u Agenciji za privredne registre (APR) registrovana promena vlasništva nad ovim preduzećem.

Mileva Data Technologies preuzela je celokupan udeo u kompaniji koja se bavi proizvodnjom veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, čime je postala njen jedini član. Inače, kako piše Forbes Srbija, firma Mileva Data Technologies, u vlasništvu je kompanije Mileva FZCO iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U APR-u je istovremeno evidentiran nenovčani ulog vredan 650 miliona dinara. Reč je o vrednosti udela koji je do sada pripadao novosadskom Promistu, čije je vlasništvo nad HIP-Azotarom ovom promenom izbrisano iz registra.

Prema podacima APR-a, promena članova društva registrovana je na osnovu prijave podnete 7. avgusta 2026. godine.

Serija promena

Vlasnička istorija Azotare obeležena je nizom promena. Preduzeće je privatizovano u aprilu 2006. godine, kada je celokupan društveni kapital prodat litvansko-srpskom konzorcijumu koji su činile litvanske kompanije Arvi & Co i Sanitex, kao i beogradski Univerzal Holding.

Konzorcijum je za kupovinu platio 13,1 mil EUR, uz obavezu da u kompaniju uloži dodatnih 30 mil EUR. Ipak, Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor u januaru 2009. godine, pošto je utvrđeno da je kupac bez njene saglasnosti prodao pogon Karbamid 2, čime je prekršio preuzete obaveze.

Proces restrukturiranja Nakon neuspele privatizacije usledio je proces restrukturiranja, tokom kojeg je deo potraživanja državnih poverilaca pretvoren u vlasnički kapital. Srbijagas je 2013. godine formalno preuzeo Azotaru i postao njen većinski vlasnik.

Stečajni postupak nad HIP-Azotarom otvoren je u septembru 2018. godine, a imovina preduzeća potom je ponuđena na prodaju. Na javnom nadmetanju održanom 6. maja 2021. godine, novosadski Promist kupio je Azotaru za 650 miliona dinara.

Početna cena na tom nadmetanju bila je 581,3 miliona dinara, a predmet prodaje bila je imovina preduzeća ponuđena u okviru stečajnog postupka.

Promena namene

Podsetimo, kako je objavljeno u avgustu 2025. godine, na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa HIP Azotare u Pančevu predviđene su radikalne promene koje potpuno menjaju namenu lokacije.

Prema predloženim izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Celina 8 Petrohemija, Azotara i Rafinerija u naseljenom mestu Pančevo, koji je stavljen na rani javni uvid, planirano je uklanjanje gotovo svih postojećih proizvodnih i skladišnih kapaciteta iz vremena hemijske industrije, dok će manji broj infrastrukturnih sistema ostati u funkciji i biti uklopljen u buduću namenu prostora, pre svega data centra.