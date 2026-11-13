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Mileva Data Technologies sa sedištem u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim emiratima postala je stoprocentni vlasnik pančevačke Azotare.

Prema podacima sa sajta Agencije za priverdne registre novi vlasnik HIP-Azotara, odnosno preduzeća za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja sa sedištem u Pančevu, Mileva FZCO, osnovan je 16. jula ove godine sa osnivačkim kapitalom od svega 1.000 dinara.

Foto: Printscreen/APR

Kako piše u dokumentima sa sajta APR-, firma Mileva FZCO ima dva direktora i to Đorđa Petrića i Tomasa Šarlža Fransoa Fonten-a (Thomas Charlesža Francois Fontaine), a adresa firme je u Svetskom trgovinskom centru Dubai, Namenski pult 513-13.

Foto: Printscreen/APR

Podsetimo, HIP - Azotara je privatizovana u aprilu 2006. godine, kada je 100 odsto društvenog kapitala prodata litvansko-srpskom konzorcijumu koji su činili litvanske kompanije Arvi & Co i Sanitex i beogradski Univerzal Holding.

Kupoprodajna cena iznosila je 13,1 milion evra, dok se konzorcijum obavezao da investira 30 miliona evra. Međutim, Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor u januaru 2009. godine, nakon što je utvrđeno da je kupac bez saglasnosti Agencije prodao pogon Karbamid 2, čime je prekršio ugovorne obaveze.

Nakon raskida privatizacije pokrenut je proces restrukturiranja, a u okviru rešavanja dugovanja Azotare deo potraživanja državnih poverilaca konvertovan je u vlasnički kapital. Srbijagas je 2013. godine formalno preuzeo Azotaru i postao njen većinski vlasnik.