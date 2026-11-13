"Mileva" kupila pančevačku Azotaru: Sedište joj u Dubaiju, a osnovana u julu sa kapitalom od 1.000 dinara
- Mileva Data Technologies iz Dubaija postala je stoprocentni vlasnik pančevačke Azotare, prema podacima APR-a.
- Firma Mileva FZCO osnovana je 16. jula ove godine sa kapitalom od 1.000 dinara, a sedište joj je u Svetskom trgovinskom centru Dubai.
Mileva Data Technologies sa sedištem u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim emiratima postala je stoprocentni vlasnik pančevačke Azotare.
Prema podacima sa sajta Agencije za priverdne registre novi vlasnik HIP-Azotara, odnosno preduzeća za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja sa sedištem u Pančevu, Mileva FZCO, osnovan je 16. jula ove godine sa osnivačkim kapitalom od svega 1.000 dinara.
Kako piše u dokumentima sa sajta APR-, firma Mileva FZCO ima dva direktora i to Đorđa Petrića i Tomasa Šarlža Fransoa Fonten-a (Thomas Charlesža Francois Fontaine), a adresa firme je u Svetskom trgovinskom centru Dubai, Namenski pult 513-13.
Podsetimo, HIP - Azotara je privatizovana u aprilu 2006. godine, kada je 100 odsto društvenog kapitala prodata litvansko-srpskom konzorcijumu koji su činili litvanske kompanije Arvi & Co i Sanitex i beogradski Univerzal Holding.
Kupoprodajna cena iznosila je 13,1 milion evra, dok se konzorcijum obavezao da investira 30 miliona evra. Međutim, Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor u januaru 2009. godine, nakon što je utvrđeno da je kupac bez saglasnosti Agencije prodao pogon Karbamid 2, čime je prekršio ugovorne obaveze.
Nakon raskida privatizacije pokrenut je proces restrukturiranja, a u okviru rešavanja dugovanja Azotare deo potraživanja državnih poverilaca konvertovan je u vlasnički kapital. Srbijagas je 2013. godine formalno preuzeo Azotaru i postao njen većinski vlasnik.
Nad HIP-Azotarom je u septembru 2018. godine otvoren stečajni postupak, nakon čega je preduzeće ponuđeno na prodaju u postupku stečaja.
Novosadska kompanija Promist kupila je HIP-Azotaru 6. maja 2021. godine na javnom nadmetanju za 650 miliona dinara.
Početna cena iznosila je 581,3 miliona dinara, a kupovina je obuhvatila imovinu preduzeća ponuđenu u stečajnom postupku.