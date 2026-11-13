Novčanik
Ovo je današnji srednji kurs: Narodna banka saopštila odnos dinara prema evru i dolaru
- Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6203 dinara, uz neznatnu promenu u odnosu na četvrtak.
- Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,4 odsto.
- Kurs dinara prema dolaru iznosi 106,3475, što je pad od 0,2 odsto u odnosu na juče.
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6203 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 106,3475.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,2 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 4,9 odsto dok je od početka godine slabiji za 6,0 odsto.
Biznis Kurir/Tanjug
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