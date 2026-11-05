Saopštila NBS
Najslabija vrednost dinara ove godine: Evo koliki je danas kurs
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Zvanični srednji kurs danas je 117,6018 dinara za jedan evro, što je najslabija vrednost dinara u odnosu na evro u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Juče je zvanični srednji kurs bio 117,6013 dinara za jedan evro.
Dinar danas vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara.
Kurir.rs/Beta
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