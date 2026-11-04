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Prema saznanjima lokalnih medija i nezvaničnim saznanjima "Blica", kompanija Drekslmajer, posle 18 godina ipak je donela odluku da zatvara pogon u Zrenjaninu. Navodno je, ta odluka saopštena tokom jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima iz Nemačke.

Pored pokušaja i namere da se obezbedi novi projekat, s obzirom na velike poremećaje evropske auto-industrije, nisu uspeli da pariraju konkurenciji i smanjenom tržištu.

Kako se nezvanično saznaje, prema planu menadžmenta, do kraja januara 2027. godine oko 1000 zaposlenih će, uz otpremnine koje iznose zakonski minimum, plus 385 evra po godini staža koje obezbeđuje poslodavac, napustiti firmu.

Konačno zatvaranje je planirano za mart 2027. godine kad ce i preostali radnici završiti angažman.

"Jazaki" gasi 10 posto radnih mesta

Predstavnici menadžmenta su izrazili nadu da ce možda doći do oporavka auto-industrije i da će uspeti da se vrate, jer izuzetno cene kvalitet naših radnika i odnos Republike Srbije i grada Zrenjanina prema njima svih ovih godina.

Prema nezvaničnim informacijama, kompanija "Jazaki" planira gašenje 10% radnih mesta, odnosno izmeštanje dela proizvodne linije iz Srbije.