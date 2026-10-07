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Filter stanica Modrac prodata je Gradu Lukavac za 3,14 miliona konvertibilnih maraka, a već u narednim danima trebalo bi da počne prodaja još šest do sedam proizvodnih celina.

Ovo je za BiznisInfo.ba potvrdio stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić, otkrivajući nove detalje procesa kojim će nekadašnji veliki industrijski sistem praktično biti razdvojen na više samostalnih celina i ponuđen različitim investitorima.

"Jedna fabrika koja se odnosi na proizvodnju vode, Filter stanica Modrac, prodata je Gradu Lukavac kroz postupak eksproprijacije. Grad je već uplatio 3,14 miliona maraka na račun Koksare i u narednim danima očekuje se objava podele za radnike", kazao je Bajrić za BiznisInfo.ba.

Za nekoliko dana kreće prodaja ostalih fabrika

Ovo je tek početak mnogo većeg procesa. Prema Bajrićevim rečima, u narednih pet dana trebalo bi da usledi oglašavanje ostalih proizvodnih celina.

"Biće negde oko šest-sedam proizvodnih celina koje će biti ponuđene na prodaju parcijalno, fabrika po fabrika. Imamo tu neke zainteresovane, pa ćemo videti koje će se cene postići", rekao je Bajrić.

Nakon što pokušaji prodaje Koksare kao jedinstvenog sistema nisu uspeli, doneta je odluka da se potencijalnim investitorima omogući kupovina pojedinačnih fabrika.

Prema Bajriću, dosadašnji proces pokazao je koliko je teško pronaći investitora koji bi bio spreman da preuzme kompletan sistem i potom finansira ogromna ulaganja potrebna za njegovo ponovno pokretanje.

"Treba neko da da 150 miliona za kompletno sve te fabrike, uključujući i fabriku koksa, i onda da uloži još možda 100 ili 200 miliona da bi napravio neki biznis. To su ozbiljni novci, a treba imati i takvu strategiju i biznis koji biste ovde doneli", kazao je.

Investitori već zainteresovani

Parcijalna prodaja trebalo bi značajno da proširi krug potencijalnih kupaca jer pojedine fabrike mogu da posluju samostalno. Bajrić kao primere navodi Fabriku anhidrida maleinske kiseline (AMK), Remont i Energanu.

"Sada ćemo imati investitore koji su spremni da daju nekoliko desetina miliona za jednu fabriku, uzmu je i rade", rekao je stečajni upravnik.

Prema ranijim informacijama, upravo je AMK jedna od potencijalno najzanimljivijih celina nekadašnje Koksare, jer može da funkcioniše kao zaseban proizvodni sistem.

Radnicima ostalo oko 5,5 miliona KM

Prodaja imovine trebalo bi da omogući i ubrzano rešavanje potraživanja bivših radnika. Prema Bajrićevim rečima, preostale obaveze prema radnicima po osnovu otpremnina trenutno iznose između pet i 5,5 miliona KM. Nakon prodaje Filter stanice očekuje da će radnicima biti isplaćeno više od 2,5 miliona KM.

"Očekujemo u naredna dva meseca, čim prodamo neke fabrike, da potpuno rešimo radnike. Tako da nam u konačnici ostane glavni cilj: privlačenje što boljih investitora i namirenje ostalih poverilaca", rekao je Bajrić za BiznisInfo.ba.

Grad preuzima važan deo sistema vodosnabdevanja

Prodaja Filter stanice Modrac ima značaj koji prevazilazi sam stečajni postupak. Ovaj pogon ima važnu ulogu u vodosnabdevanju Lukavca. Kako objašnjava Bajrić, još od privatizacije Koksara je upravljala Filter stanicom preko koje je bilo obezbeđeno vodosnabdevanje grada.

Takav sistem stvarao je i probleme sa finansiranjem troškova, posebno zbog odnosa Koksare i gradskih preduzeća. Preuzimanjem Filter stanice Grad Lukavac dobija mogućnost da direktno upravlja ovim važnim sistemom.

"Grad je pokazao da želi da preuzme Filter stanicu, da njome upravlja i brine o distribuciji vode. S druge strane, omogućiće se Koksari i novim investitorima da se priključe i imaju uredno vodosnabdevanje", pojasnio je Bajrić.

Od jednog giganta prema većem broju kompanija

Najnoviji razvoj događaja potvrđuje pravac o kojem je BiznisInfo.ba ranije pisao - umesto pokušaja pronalaženja jednog kupca za celu Koksaru, ogromni industrijski kompleks mogao bi da dobije veći broj različitih vlasnika.

Prodaja Filter stanice predstavlja prvi konkretan korak, dok će mnogo jasnija slika budućnosti kompleksa biti poznata nakon što na tržište izađe još šest do sedam proizvodnih celina.

Ukoliko za njih budu pronađeni investitori, prostor nekadašnjeg industrijskog giganta mogao bi postepeno da se pretvori u veliki industrijsko-poslovni kompleks u kojem će umesto jedne kompanije poslovati veći broj zasebnih proizvodnih sistema.