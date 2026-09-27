Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Turski industrijalci otišli su u Nemačku kako bi kupili mašine za proizvodnju, ali se njihov plan potpuno promenio kada im je vlasnik ponudio čitavu fabriku. Prema rečima turskog preduzetnika Omera Ekincija, pogon je na kraju prodat za 400.000 evra, iako je samo za mašine prvobitno traženo 750.000 evra.

Kupovina, kako tvrdi Ekinci, nije obuhvatila samo proizvodnu opremu. Novi vlasnici dobili su zgradu fabrike, vozila, mašine, kalupe i patente, ali i petogodišnji ugovor o snabdevanju sa velikom nemačkom farmaceutskom kompanijom.

Za mašine tražio 750.000 evra

Ekinci navodi da su turski privrednici u Nemačku otišli isključivo sa namerom da kupe mašine. Tokom pregovora vlasnik im je, međutim, ponudio da za milion evra preuzmu čitavu fabriku.

- Naši ljudi otišli su u Nemačku da kupe mašine. Za njih je traženo 750.000 evra, a onda je vlasnik fabrike ponudio da im ceo pogon proda za milion evra - ispričao je Ekinci.

Turski privrednici ponudili su znatno manje - 400.000 evra. Dogovor u tom trenutku nije postignut, ali ih je vlasnik, prema Ekincijevim rečima, ponovo pozvao dve nedelje kasnije.

- Vlasnik fabrike u Nemačkoj nije imao kome da ostavi posao, pa ih je posle dve nedelje pozvao i rekao: "Dođite, preuzmite fabriku za 400.000 evra" - naveo je.

Uz fabriku dobili i petogodišnji ugovor

Za 400.000 evra, tvrdi Ekinci, kupci su preuzeli praktično čitavo poslovanje - od zgrade i vozila do mašina, kalupa i patenata.

U paket je ušao i petogodišnji ugovor o snabdevanju sa velikom nemačkom farmaceutskom kompanijom.

- Za cenu jedne vile u Turskoj dobili su zgradu fabrike, vozila, mašine, kalupe, patente i petogodišnji ugovor o snabdevanju - rekao je Ekinci.

Vlasnici nemaju kome da ostave posao

Prema njegovim tvrdnjama, ovaj slučaj nije usamljen. Ekinci navodi da u Evropi postoje kompanije čiji vlasnici nemaju naslednike spremne da nastave porodični posao, zbog čega traže kupce.

On tvrdi da se pojedine fabrike i kompanije zbog smene generacija nude za 300.000 do 500.000 evra.

Priča je privukla pažnju i zbog poređenja sa cenama nekretnina u Turskoj, pošto Ekinci navodi da se za iznos potreban za kupovinu luksuznije nekretnine može preuzeti proizvodni pogon sa opremom i postojećim poslovnim ugovorima.