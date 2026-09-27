Slušaj vest

Kada novac legne na račun, većina ljudi pogleda samo koliko je ukupno stiglo i potom koliko je ostalo, dok sitne stavke koje se usput skidaju često prođu potpuno neprimećeno, a upravo tu može da se krije trošak koji se ponavlja iz meseca u mesec – naknada za vođenje računa, korišćenje pojedinih usluga, podizanje gotovine na bankomatu druge banke ili određene transakcije mogu da umanje stanje, a da korisnik pritom i ne obrati posebnu pažnju na to šta piše u izvodu. Kada je u pitanju jedna mala provizija, lako je reći „nije to ništa“, ali kada se takve stavke ponavljaju tokom cele godine, zbir može da bude mnogo vidljiviji.

Posebno bi na izvode trebalo da obrate pažnju penzioneri, jer veliki broj njih penziju prima direktno na tekući račun i svakog meseca koristi istu karticu i iste bankarske usluge.

Ako se novac uglavnom podiže na bankomatu, plaća karticom ili se obavljaju prenosi, svaka od tih usluga može imati drugačije uslove, u zavisnosti od banke, vrste računa i ugovorenog paketa.

Narodna banka Srbije zato ima javno dostupan pregled naknada za platne usluge, koji omogućava građanima da uporede troškove različitih banaka i provere šta se konkretno naplaćuje.

Foto: Shutterstock

Održavanje računa stiže svakog meseca

Jedan od troškova koji se najlakše previdi jeste mesečna naknada za vođenje, odnosno održavanje računa. Ako je, na primer, određena naknada ugovorena za račun koji koristite, ona se naplaćuje prema uslovima vašeg ugovora, pa se na izvodu može pojavljivati redovno iz meseca u mesec.

NBS navodi da banke imaju pravo da naplaćuju naknade za pružanje platnih usluga, ali da vrste i visine tih troškova moraju biti navedene u tarifama, koje su javno dostupne i deo ugovorne dokumentacije.

Bankomat druge banke može da košta

Ovo je posebno važno za one koji uglavnom podižu penziju u gotovini.Ako karticom jedne banke podignete novac na bankomatu druge banke, banka koja vam je izdala karticu može da naplati naknadu prema svom tarifniku.

NBS objašnjava da se ta naknada razlikuje od banke do banke i da je uobičajeno da se za podizanje gotovine na bankomatu banke koja je izdala karticu naknada ne naplaćuje, dok se za korišćenje bankomata druge banke može naplatiti.

Foto: Shutterstock

I male naknade umeju da naprave račun

Problem je što pojedinačna naknada možda ne izgleda strašno. Ako se ista ili slična stavka ponavlja svakog meseca, međutim, zbir na kraju godine može biti znatno veći nego što korisnik očekuje.

NBS zato ima poseban uporedni pregled naknada, u kojem građani mogu da pogledaju troškove za reprezentativne platne usluge i da ih porede između pružalaca platnih usluga, pri čemu sama centralna banka naglašava da je pregled informativan i da mogu postojati i druge naknade koje nisu obuhvaćene tom listom.

Opcija koju mnogi ne koriste

Posebno je zanimljiv platni račun sa osnovnim uslugama. NBS navodi da građanin koji ima zakonit boravak u Srbiji, a nema otvoren platni račun kod banke, može na svoj zahtev da dobije takav račun, a maksimalna mesečna naknada za njega iznosi 150 dinara.

Penzioneri koji primaju penziju na račun i uglavnom koriste osnovne bankarske usluge mogu da provere da li bi im ovaj paket bio dovoljan i jeftiniji od postojećeg paketa. Za najviše 150 dinara mesečno u osnovne usluge ulaze vođenje računa, debitna kartica, kao i podizanje gotovine na šalteru ili bankomatu sopstvene banke, uz druge osnovne platne usluge.

Foto: Printscreen RTS

Šta još treba proveriti

Ko želi da zna gde mu tačno odlazi novac, najbolje je da pogleda izvod po računu i tarifnik svoje banke, a ne da nagađa na osnovu iznosa koji svakog meseca legne. Posebno treba obratiti pažnju na naknade za vođenje računa, podizanje gotovine, kartice, određene vrste prenosa novca i druge usluge koje se koriste povremeno, jer upravo takve stavke lako promaknu kada se proverava samo stanje na računu.

NBS naglašava da su banke odgovorne za tačnost podataka o svojim naknadama koje dostavljaju za uporedne preglede, a njihove tarife treba proveriti za konkretan račun i paket koji korisnik ima.

Banka ne može samo preko noći da promeni cenu

Ako banka menja naknade i druge troškove iznad ugovorenog iznosa, postoje pravila o obaveštavanju korisnika. Prema informacijama NBS, banka je dužna da korisnika o promeni obavesti najkasnije 15 dana pre početka primene izmenjenih naknada, a ako korisnik nije zadovoljan promenom, pod određenim uslovima može da prenese sredstva u drugu banku ili ugasi račun bez naknade nakon izmirenja obaveza.

Foto: Ground Picture/Shutterstock

Najlakši način da izbegnete nepotreban trošak

Praktično pravilo je jednostavno: ako imate karticu jedne banke, prvo potražite njen bankomat kada vam je potrebna gotovina, jer podizanje novca na bankomatu druge banke može da povuče proviziju.

Pogledajte promet po računu pre nego što kažete „gde mi ode penzija?“

Najvažnije je da se ne gleda samo koliko je novca podignuto ili potrošeno, već i koje su sve stavke skinute sa računa. NBS upravo zato objavljuje uporedne podatke o naknadama, a korisnicima savetuje da se upoznaju sa tarifnikom svoje banke i uporede ga sa ponudama drugih banaka.

Nekoliko minuta provedenih u proveri izvoda i tarifnika može da pokaže da li plaćate usluge koje vam zaista trebaju ili jednostavno imate paket i način korišćenja računa koji vam više ne odgovara.