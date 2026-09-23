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Sa prvim hladnim danima, mnogi vlasnici stanova sa PVC stolarijom primete neprijatno strujanje vazduha i hladnoću oko ivica prozora. Pre nego što okrivite dotrajalost materijala, pozovete majstora i bacite novac na skupo menjanje dihtung guma, potrebno je da proverite samo jedan metalni detalj na oknu.

Većina modernih PVC prozora i balkonskih vrata ima fabrički ugrađen "letnji" i "zimski" režim rada. Ovaj sistem direktno kontroliše koliko snažno prozor pritiska gumu kada je zatvoren, a celo podešavanje možete uraditi potpuno sami za manje od dva minuta.

Kako da prebacite prozor u zimski režim

Sve što vam je potrebno od alata je običan inbus ključ. Kod nekih specifičnih modela stolarije koristi se zvezdasti šrafciger ili se mehanizam može povući i okrenuti običnim kleštima.

Pronađite metalne valjke: Otvorite prozor i pogledajte njegovu bočnu ivicu (stranu na kojoj se nalazi brava i ručica). Duž te ivice videćete nekoliko metalnih valjaka (takozvanih "pečurki") koji ulaze u ležište kada se prozor zatvori.

Locirajte oznaku: Na glavi svakog valjka nalazi se mala rupa za inbus ključ. Ako pažljivo pogledate, na ivici valjka primetićete malu tačku, zarez, crticu, ili je sam valjak blago asimetričan (ovalnog oblika).

Okrenite inbus ključ:

Zimski režim : Ubacite inbus i okrenite valjak tako da oznaka (tačka/zarez) bude okrenuta ka unutrašnjosti stana (ka gumi, odnosno vama). Time se valjak pomera bliže unutrašnjosti, pa će prozor pri zatvaranju maksimalno snažno pritisnuti dihtung gumu i hermetički zatvoriti rupu.

: Ubacite inbus i okrenite valjak tako da oznaka (tačka/zarez) bude okrenuta ka unutrašnjosti stana (ka gumi, odnosno vama). Time se valjak pomera bliže unutrašnjosti, pa će prozor pri zatvaranju maksimalno snažno pritisnuti dihtung gumu i hermetički zatvoriti rupu. Letnji režim : Oznaka je okrenuta ka spolja (ka ulici). Pritisak na gumu je minimalan, što omogućava bolju cirkulaciju vazduha i mikro-ventilaciju tokom letnjih vrućina.

: Oznaka je okrenuta ka spolja (ka ulici). Pritisak na gumu je minimalan, što omogućava bolju cirkulaciju vazduha i mikro-ventilaciju tokom letnjih vrućina. Neutralni režim: Oznaka je okrenuta nagore ili nadole. Ovo je fabričko podešavanje sa kojim prozori najčešće dolaze iz salona.

Podesite sve valjke: Prozor obično ima dva, tri ili više ovakvih valjaka duž ivice, a veća balkonska vrata ih imaju i na gornjoj i donjoj ivici. Obavezno pronađite i okrenite sve valjke u isti položaj kako bi prozor ravnomerno dihtovao.

Ključno: Ne zaboravite proleće

Iako zimski režim savršeno čuva toplotu i smanjuje račune za grejanje, majstori strogo upozoravaju da prozor ne sme ostati u ovom položaju tokom cele godine.

Ako prozor ostavite u zimskom režimu i tokom leta, konstantan maksimalni pritisak i visoke temperature će trajno deformisati, spljoštiti i iscepati dihtung gumu. Zbog toga je obavezno da u aprilu ili maju ponovo uzmete ključ i vratite valjke u neutralni ili letnji položaj.

Dok štelujete prozor pred zimu, iskoristite priliku da gumu prebrišete i premažete običnim tečnim glicerinom iz apoteke ili silikonskim sprejom. To će joj momentalno vratiti elastičnost, sprečiti njeno isušivanje i dodatno blokirati ulazak hladnog vazduha.