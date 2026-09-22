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. Kredit EIB omogućiće nabavku mašina za novu fabriku koju je PWO Grupa prošle godine otvorila u Čačku.

Površine 16.500 kvadratnih metara, fabrika proizvodi napredne lake komponente za automobilsku industriju, uključujući delove za elektrifikovana vozila. Opremljena je i Centrom za zajedničke usluge koji pruža podršku evropskim poslovnim aktivnostima PWO Grupe, uz mogućnost daljeg proširenja proizvodnje.

Ukupna vrednost investicije iznosi 31 milion evra. Pored zajma EIB, finansiranje projekta uključuje i 12 miliona eura sredstava PWO Grupe, kao i 4 miliona eura podrške Vlade Srbije. Očekuje se da će investicija omogućiti otvaranje 550 radnih mesta do 2033. godine.

„EIB pomaže podsticanju transfera tehnologije, otvaranju novih radnih mesta i održivom ekonomskom rastu u Srbiji, jačajući konkurentnost i otpornost evropske automobilske industrije“, izjavio je Richard Amor, direktor EIB za poslovanje u zemljama proširenja i susedstva EU. „Projekat će doprineti i većoj bezbednosti, efikasnosti i elektrifikaciji vozila kroz proizvodnju naprednih lakih komponenti i sistema.“

Primenom naprednih proizvodnih tehnologija za hladno oblikovane metalne komponente, projekat će dodatno integrisati Srbiju u evropske industrijske lance vrednosti i ojačati konkurentnost automobilskog sektora. Omogućiće i transfer tehnologije i otvoriti nove mogućnosti za lokalne dobavljače i pružaoce usluga.

„Pogon u Čačku povećava naše lokalne proizvodne kapacitete u istočnoj Evropi, jednom od najvažnijih regiona za rast automobilske industrije. Naši najvažniji klijenti - dobavljači prve kategorije i proizvođači originalne opreme - uspostavili su značajne operacije u Srbiji i susednim zemljama, a mi moramo biti prisutni kako bismo ih podržali“, rekao je glavni izvršni direktor PWO Grupe Carlo Lazzarini. „Otvaramo nova radna mesta i razvijamo nove kapacitete u Evropi, a podrška EIB omogućava nam da te kapacitete izgradimo brže i efikasnije. Srbija postaje važan stub naših evropskih operacija.“

Projekat podržava tokove direktnih stranih investicija Evropske unije u Srbiju, dodatno jačajući ekonomske veze, integraciju tržišta i industrijsku saradnju.

„Ulaganja u naprednu proizvodnju, inovacije i kvalitetna radna mesta ključna su za održivi ekonomski rast Srbije i njenu bližu integraciju sa Evropskom unijom“, izjavio je zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Julian Vassallo. „Kroz podršku EIB PWO Grupi, Srbija dodatno učvršćuje svoju poziciju u evropskim lancima vrednosti automobilske industrije, privlači nove tehnologije i stručna znanja, stvarajući nove prilike za radnike i lokalne dobavljače. Ova investicija je jasan primer konkretnih i zajedničkih koristi partnerstva između EU i Srbije.“

Ovo je prvo finansiranje koje je PWO Grupa dobila od jedne međunarodne finansijske institucije, što potvrđuje posvećenost EIB kompanijama iz EU u širenju poslovanja i jačanju njihovog globalnog prisustva. Do danas je EIB u privatni sektor Srbije investirao više od 3,4 milijarde eura, podržavajući inovacije, otvaranje radnih mesta i razvoj poslovanja.