Air Transport World (ATW) nagrada: Er Srbija proglašena Liderom na avio-tržištu
- Er Srbija je proglašena Liderom na avio-tržištu u okviru 52. ATW nagrada, jednog od najuglednijih priznanja u avio-industriji.
- Među ovogodišnjim dobitnicima su i American Airlines, Air France i Cathay Cargo, što potvrđuje značaj priznanja.
- Dodela nagrada biće održana 10. decembra 2026. u Milanu, tokom CAPA svetskog samita lidera avio-kompanija.
Er Srbija je proglašena Liderom na avio-tržištu u okviru 52. izdanja ATW nagrada za postignuća u avio-industriji, jedne od najprestižnijih i najdugovečnijih programa u globalnoj avio-industriji, koju organizuje Air Transport World (ATW), vodeći svetski medij posvećen avio transportu.
Ova globalna nagrada se smatra jednom od najvećih počasti u avijaciji, prepoznajući kompanije koje isporučuju izvanredne rezultate, demonstriraju liderstvo u industriji, i postavljaju standarde za izvrsnost i inovacije širom sveta. Pored Er Srbije, ovogodišnji dobitnici uključuju neke od najpoznatijih avio brendova, poput American Airlines, Air France, Royal Jordanian, LATAM Airlines, Scoot, Jet2, i Cathay Cargo, što dodatno pokazuje značaj nagrade i pozicioniranje Er Srbije među vodećim igračima u svetskoj avijaciji.
- Biti proglašen za Lidera na avio-tržištu je posebna čast za nas, i dokaz da je Er Srbija, kao nacionalna avio kompanija Srbije, ponosni ambasador svoje zemlje širom sveta. U godini u kojoj smo nastavili da odlučno širimo svoju mrežu i uvedemo nove direktne letove do ključnih destinacija širom sveta, naš cilj je da predstavljamo Srbiju na najbolji mogući način, i obezbedimo da je prepoznata na najvišem svetskom nivou. Ova nagrada je kruna za trud našeg tima posvećenih profesionalaca, koji unapređuju kvalitet naših usluga i iskustvo naših putnika svakog dana, dajući direktan doprinos povezivanju sveta sa Srbijom. Uveren sam da ćemo u narednom periodu nastaviti da postavljamo ambiciozne ciljeve i dodatno unapređujemo sve aspekte našeg poslovanja - rekao je Jirži Marek, glavni izvršni direktor Er Srbije.
- Naš žiri urednika i analitičara su glasali snažno u korist Er Srbije kao dobitnika ATW nagrade za Lidera na avio-tržištu za 2027. Tim Er Srbije je vredno radio na rastu i unapređivanju kompanije, pružajući ključnu avio povezanost na i van centralnoevropskog tržišta. Čestitam Er Srbiji i njihovoj upravi - rekla je Karen Voker, glavna i odgovorna urednica, ATW.
Air Transport World (ATW) je jedan od vodećih svetskih medija specijalizovan za globalni avio transport i deo je mreže Aviation Week Network, koja posluje u okviru grupe Informa. ATW nagrade imaju istoriju koja traje duže od pet decenija. Dodela nagrada će se održati 10. decembra 2026. u Milanu, kao deo 2026 CAPA svetskog samita lidera avio-kompanija.
Biznis Kurir