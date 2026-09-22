- Biti proglašen za Lidera na avio-tržištu je posebna čast za nas, i dokaz da je Er Srbija, kao nacionalna avio kompanija Srbije, ponosni ambasador svoje zemlje širom sveta. U godini u kojoj smo nastavili da odlučno širimo svoju mrežu i uvedemo nove direktne letove do ključnih destinacija širom sveta, naš cilj je da predstavljamo Srbiju na najbolji mogući način, i obezbedimo da je prepoznata na najvišem svetskom nivou. Ova nagrada je kruna za trud našeg tima posvećenih profesionalaca, koji unapređuju kvalitet naših usluga i iskustvo naših putnika svakog dana, dajući direktan doprinos povezivanju sveta sa Srbijom. Uveren sam da ćemo u narednom periodu nastaviti da postavljamo ambiciozne ciljeve i dodatno unapređujemo sve aspekte našeg poslovanja - rekao je Jirži Marek, glavni izvršni direktor Er Srbije.



- Naš žiri urednika i analitičara su glasali snažno u korist Er Srbije kao dobitnika ATW nagrade za Lidera na avio-tržištu za 2027. Tim Er Srbije je vredno radio na rastu i unapređivanju kompanije, pružajući ključnu avio povezanost na i van centralnoevropskog tržišta. Čestitam Er Srbiji i njihovoj upravi - rekla je Karen Voker, glavna i odgovorna urednica, ATW.