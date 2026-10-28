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Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) oglasila je prodaju "Prve srpske fabrike šećera Dimitrije Tucović 1898" u stečaju, na lokaciji Kovilovo - Padinska Skela u Beogradu, po početnoj ceni od blizu 1,05 milijardi dinara.

Javno nadmetanje zakazano je za 23. novembar u 12 časova u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, u Ulici Terazije broj 8 u Beogradu.

Razgledanje imovine do 16. novembra

Stečajni dužnik kupuje se u viđenom stanju, a njegova imovina može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10 do 14 časova, najkasnije do 16. novembra, uz prethodnu najavu.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi oko 419,6 miliona dinara.

Zainteresovani kupci dužni su da otkupe prodajnu dokumentaciju po ceni od milion dinara, uvećanoj za PDV. Krajnji rok za njeno preuzimanje i uplatu je 13. novembar.

Šećerana - Ilustracija Foto: Shutter

Depozit ili neopoziva prvoklasna bankarska garancija moraju biti obezbeđeni najkasnije do 16. novembra, dok potencijalni kupci prijavu za učešće i prateću dokumentaciju treba da dostave najkasnije do 19. novembra u 14 časova.

Kompleks sa 72 objekta

Najznačajniju imovinu stečajnog dužnika, kao pravnog lica, čini 72 objekta ukupne površine 395.024 kvadratna metra, kao i pravo korišćenja gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, površine 1.013.471 kvadratni metar.

Imovina se nalazi u okviru kompleksa fabrike DP "Prva srpska fabrika šećera Dimitrije Tucović 1898", na lokaciji Kovilovo - Padinska Skela.

U kompleksu se nalaze i četiri parkinga, dimnjak, industrijska pruga, taložna polja i drugi sadržaji.

Predmet prodaje su i potraživanja stečajnog dužnika.

Fabrika u stečaju od 2007. godine

Fabrika je otišla u stečaj 2007. godine, po odluci Trgovinskog suda.