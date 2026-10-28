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Skupština akcionara Energoprojekt Holdinga donela je na 62. vanrednoj sednici odluku o isključenju akcija te kompanije sa regulisanog tržišta Beogradske berze, segment trgovanja open market, objavljeno je na sajtu Beogradske berze.

Vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Holdinga održana je 27. oktobra.

Odlukom o isključivanju akcija Energoprojekt Holding a.d. Beograd sa regulisanog tržišta Beogradske berze, segment trgovanja open market, društvo prestaje da ima status javnog akcionarskog društva.

Nakon isključenja akcija sa Beogradske berze, Energoprojekt Holding biće organizovan kao nejavno akcionarsko društvo i biće izbrisan iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Odluka o povlačenja akcija, kako prenosi Ekapija, doneta je nakon što je, na osnovu odluke o prinudnom otkupu registrovane 3. avgusta 2026. godine, kompanija Napred razvoj iz Beograda 28. septembra izvršila prinudni otkup akcija Energoprojekt Holdinga.

Energoprojekt Holding ima ukupno 10.833.592 obične akcije, nominalne vrednosti 514,60 dinara po akciji.

Dodaje se i da se u odluci navodi da su ispunjeni zakonski uslovi za povlačenje akcija sa berze, kao i da društvo ima manje od 10.000 akcionara, dok je ukupan promet akcijama u tromesečnom periodu pre sazivanja skupštine bio manji od 0,5 odsto ukupnog broja izdatih akcija, a takođe je u najmanje jednom mesecu tog perioda promet bio manji od 0,05 odsto izdatih akcija.

Odluka je usvojena jednoglasno, a prema dokumentu, među akcionarima koji su glasali nalaze se Napred razvoj, GP Napred, Montinvest Properties, Jopag AG i Dobroslav Bojović, koji zajednički deluju.