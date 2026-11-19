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Danas, 19. novembra, ljubitelji video-igara imaju poseban razlog za slavlje, a zaposleni u kompaniji Logitech i zvanično razlog da ne dolaze na posao. Tehnološki gigant proglasio je današnji dan za Logi Game Day i svim zaposlenima poklonio slobodan dan, u susret izlasku dugo očekivane igre Grand Theft Auto 6.

Kompanija je odlučila da ovaj dan posveti gejmingu, a pravo na odmor imaju svi zaposleni, od direktora do pripravnika. Oni koji žele mogu ga iskoristiti za igranje nove GTA igre ili nekog drugog naslova, dok zaposleni koje video-igre ne zanimaju imaju mogućnost da izaberu neki drugi datum za pauzu.

Izvršna direktorka Logitecha Haneke Farber poručila je da je vreme da se promeni način na koji se posmatra igranje video-igara.

"Vreme je da odbacimo stereotip da je igranje igara gubljenje vremena. Kao kompanija koja dizajnira proizvode za rad i igru, svakodnevno vidimo kako angažovanost u jednoj sferi podržava rezultate u drugoj“, istakla je ona.

Prema procenama stručnjaka, oko 12,5 miliona radnika u SAD moglo bi da odsustvuje sa posla na dan izlaska igre, što bi američku privredu moglo da košta više od milijardu dolara.

Logitech, međutim, nije jedina kompanija koja je odlučila da se prilagodi gejmerskoj groznici. Slične poteze zbog dolaska GTA 6 već su zvanično odobrili kanadski Edison Motors, kalifornijski Burger Motorsports, kao i jedan inženjerijski bataljon američke vojske u bazi Fort Stjuart.

Tako je 19. novembar za neke zaposlene postao mnogo više od običnog radnog dana - prilika da bez griže savesti posvete vreme omiljenoj video-igri.