INDUSTRIJA BUDUĆNOSTI OČEKUJE RAST OD 50 MILIJARDI $: Posla ima i u Srbiji, ZARADA JE ODLIČNA, ali i dalje nema radnika

Godišnji prihod industrije video igara u 2024. povećaće se za gotovo 50 milijardi dolara, podaci su platforme za statistiku Statista. Iz jednog od glavnih razvojnih Playstudios centara u Beogradu, ističu da će se situacija sa globalnog nivoa preliti i na našu zemlju i domaću gejming scenu takođe očekuje veliki rast.

Julijana Anđelić, finansijski menadžer, iz Playstudios napominje da je pandemija COVID-19 višestruko ubrzala razvoj video igara i da su one postale dominantna grana industrije zabave, pogotovo kada su u pitanju mobilne igre.

- Ljudi su, tokom korone, provodili dosta vremena u kući, a kako je snimanje filmova i serija često bilo prekinuto, video igre su jedine konstantno pružale novi vid zabave. Posle toga, nekako je ostala navika igranja koja se zadržala sve do danas. To se odrazilo na broj korisnika,prihod industrije, ali i na ponudu proizvođača video igara. Tokom 2023. godine, na globalnom nivou industrija jeste doživela potrese, što je svakako uticalo i na domaće tržište, ali bez obzira na to, očekuje nas rast gejminga i u 2024. Poslednje istraživanje Srpske gejming asocijacije pokazalo je da više od 70 odsto ispitanika oseća optimizam kad je u pitanju budućnost industrije - ističe Anđelić.

RETRO JE U MODI Retro gejming se ustalio kao jedan od trendova u razvoju video igara, a njegova dominacija očekuje se i u 2024. godini. - Proizvođači se trude da prepakuju klasike za novu publiku i da ubace nove elemente za stare igrače. Konkretno, beogradski studio Playstudios, konstantno razvija mobilnu verziju Tetrisa, igre koja zabavlja generacije igrača već dugi niz godina - ističe Julijana Anđelić.

Istraživanje o mobilnim aplikacijama Data.ai ukazuje na porast prihoda mobilnih igara za četiri odsto na 111, 4 milijardi dolara:

- Veliko interesovanje za igre na mobilnim telefonima nije iznenađujuće s obzirom na to da su smartfoni uređaj koji se najviše upotrebljava na dnevnom nivou. Ipak, kad je u pitanju domaća gejming scena, projekcija o rastu igara za mobilne uređaje je vrlo značajna. Igre za mobilne telefone predstavljaju glavni izvor prihoda za čak 45 odsto studija u Srbiji - ističe ona.

foto: Beta

Anđelić zaključuje da gejming industrija važi za konstantan izvor kreativnosti i inovacija:

- Primena najnovijih tehnologija je nešto po čemu su proizvođači video igara prepoznatljivi. Prema podacima portala Forbes, tokom 2024. očekuje se porast primene virtuelne realnosti, alata za veštačku inteligenciju, igranja na takozvanom klaudu i u metasvetovima. Tradicionalno, očekujemo da će najviše trendova doći sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Japana, a Srbija će svakako pratiti te trendove.