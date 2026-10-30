Da li je bolje gasiti bojler ili ga ostavljati upaljenim?

Slušaj vest

Nakon eksplozije bojlera u stanu na Novom Beogradu, u kojoj je jedna osoba povređena, ponovo se otvorilo pitanje bezbednog korišćenja i održavanja električnih uređaja. Elektromehaničar Branko Zrnić za Euronews Srbija ukazuje na važnost pravilnog korišćenja bojlera i upozorava na znakove koji mogu da ukažu na kvar.

Zrnić navodi da je važno izbegavati podešavanje bojlera na maksimalnu temperaturu, kao i obratiti pažnju na stanje sigurnosnog ventila.

- Pravilno korišćenje bojlera znači da vodu zagrevate samo do temperature koju telo može da podnese, odnosno na 42 do najviše 45 stepeni - objašnjava Zrnić.

Prema njegovim rečima, takvim načinom korišćenja može se obezbediti dovoljna količina tople vode za kupanje, a istovremeno smanjiti stvaranje kamenca u bojleru.

Zašto nije dobro zagrevati vodu na maksimalnu temperaturu?

Zrnić upozorava da zagrevanje vode na znatno višim temperaturama može da ošteti gumice u sigurnosnom ventilu, zbog čega on možda neće pravilno obavljati svoju funkciju.

- Treba izbegavati da bojler koristite na višim temperaturama. Gumice u ventilu mogu da se oštete, pa ventil više ne može da bude u funkciji. Tada može doći do eksplozije kazana i razaranja zidova - navodi Zrnić.

On objašnjava da sigurnosni ventil služi za ispuštanje viška pritiska kada on poraste u bojleru.

Topla cev može biti znak za poziv majstoru

Jedan od znakova na koji bi korisnici trebalo da obrate pažnju jeste temperatura desne cevi bojlera.

Zrnić savetuje da se jednom mesečno, ujutru, proveri da li je ta cev topla. Ukoliko jeste, trebalo bi pozvati elektromehaničara koji će proveriti stanje ventila i po potrebi ga zameniti.

Kao dodatne znake mogućeg problema navodi zagrevanje prekidača za bojler, kao i neuobičajeno brujanje ili pojačan zvuk tokom rada uređaja.

- Ako primetite da je prekidač topao kada uključujete bojler, to je znak da treba da pozovete majstora. Ako se čuje brujanje i naglašen zvuk, moguće je da je bojler pun kamenca. Tada bi trebalo pozvati servisera da ga očisti, kako bi se smanjila potrošnja struje i sprečilo oštećenje grejača - kaže Zrnić.

Da li je opasno tuširati se dok je bojler uključen?

Zrnić navodi da samo tuširanje dok je bojler uključen nije povezano sa rizikom od eksplozije, već da je važno voditi računa o stanju uređaja i njegovom održavanju.

- Održavanje bojlera treba poveriti elektromehaničarima, koji su stručni za električne uređaje - ističe Branko Zrnić.

Kada je reč o redovnom servisiranju, prema njegovom mišljenju, nema potrebe za održavanjem dok se ne primeti nešto neuobičajeno u radu uređaja.