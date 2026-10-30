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Telekom Srbija će isplatiti dividendu akcionarima u ukupnom bruto iznosu od 2,24 milijarde dinara odnosno u bruto iznosu od 2,8 dinara po akciji, navedeno je u obaveštenju kompanije koje je objavio Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Skupština tog akcionarskog društva, kako se dodaje, donela je odluku kojom se odobrava isplata, a pravo na dividendu imaju svi zakoniti imaoci akcija Telekoma Srbije na dan 19. jun 2026. odnosno na Dan dividende.

Precizira se da nerezidentna fizička lica koja su posedovala akcije na Dan dividende, odnosno 19. juna 2026, a koja su rezidenti zemalja sa kojima Srbija ima važeći ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, treba da dostave potvrdu o rezidentnosti za ovu godinu, overenu od nadležnog organa države rezidenstva.

Obračun poreza na prihod

Ova potvrda se dostavlja, radi obračuna poreza na prihode od kapitala po osnovu dividende koju ostvaruju ovi akcionari, a koji se plaća po odbitku i radi primene odgovarajuće poreske stope iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Potvrda se dostavlja na obrascu propisanom od strane poreskih vlasti Srbije (POR-2) ili prevod potvrde izdate na obrascu koji propisuje nadležni organ države rezidentstva sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, overen od strane sudskog tumača.

Telekom Srbija dodaje da je potvrde o rezidentnosti za 2026. godinu, odnosno overene prevode inostrane potvrde o rezidentnosti neophodno dostaviti do 12. novembra ove godine.

Naglašava se i da će za akcionare, nerezidentna fizička lica koja ne dostave blagovremeno potvrdu o rezidentnosti odnosno overeni prevod, Telekom Srbija obračunati, obustaviti i uplatiti porez prema poreskoj stopi predviđenoj važećim propisima Srbije.

Original potvrde o rezidentnosti, odnosno overeni prevod dostavlja se na adresu korporativnog agenta Telekom Srbija a.d. Beograd, OTR banka Srbija Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad, uz napomenu: za Jedinicu Brokerskih poslova i poslova Korporativnog agenta.

Kontakt telefoni: 011/205-3390, 011/205-3395, 011/205-3396, 011/205-3397 ili email: broker@otpbanka.rs. Detalji o danu početka i postupku isplate dividende društva, biće objavljeni na internet stranici www.mts.rs i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs.

Prema zvaničnim podacima CRHoV, Republika Srbija ima u vlasništvu tačno 581.105.568 akcija Telekoma.