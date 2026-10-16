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Akcionarima Messer Tehnogasa iz Beograda danas će biti isplaćena dividenda preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a ukupan broj običnih akcija za koji se isplaćuje dividenda je 1.036.658.

Kako je objavljeno na sajtu Beogradske berze, ukupan bruto iznos dividende za isplatu akcionarima je 1.155.873.670 dinara, odnosno 1.115 dinara bruto po akciji.

Ukupan neto iznos dividende koji će biti isplaćen preko Centralnog registra je 990.654.754 dinara.

Ističe se i da se isplata dividende vrši u iznosu umanjenom za odgovarajuće iznose poreza po odbitku koje Messer Tehnogasa obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune javnih prihoda, osim za domaća pravna lica.

Za 12 akcija neusaglašenih akcionara isplatu će izvršiti Messer Tehnogas, a po završenom usaglašavanju akcionara u sistemu Centralnog registra i prijemu potrebnih podataka za isplatu dividende.

Kako se precizira, od ukupnog bruto iznosa dividende preko Centralnog registra izvršiće se isplata bruto dividende u iznosu od 1.155.860.290 dinara, dok će isplata dividende neusaglašenim akcionarima u ukupnom bruto iznosu biti od 13.380 dinara.

Domaća fizička lica u vlasništvu imaju ukupno 55.843 akcija, a strana fizička lica imaju ukupno 2.569 akcija u vlasništvu u neto iznosu od 947,75 dinara po akciji.

Domaća pravna lica imaju u vlasništvu ukupno 7.347 akcija u neto iznosu od 1.115 dinara po akciji, dok strana pravna lica u vlasništvu imaju ukupno 4.704 akcija u neto iznosu od 892 dinara po akciji, a 890.333 akcije u neto iznosu od 947,75 dinara, kao i ukupno 40.814 akcija u neto iznosu od 1.003,5 dinara po akciji.