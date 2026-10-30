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Par Marajin i Lija iz Amsterdama ponosni su vlasnici stana od 48 kvadrata u mirnom, lepom delu holandske prestonice. Svoj stan s pravom nazivaju ličnim malim rajem, ali s početka nije bilo tako. Kada su ga kupili, ovaj stan je bio zamišljen kao open spejs, odnosno jedna ogromna prostorija, ali ako njima to nije odgovaralo, pa su se našli pred zadatkom kako da u 48 kvadrata smeste spavaću i dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo i trpezariju.

Pala je odluka da se podigne nekoliko pregradnih zidova, i tako su bili sve prostorije koje su želeli. Iako neke možda nisu mnogo velike, Liji i Marajinu je bilo bitno samo da budu izdvojene i da mogu da sačuvaju privatnost kada im dolaze gosti.

- Trpezarija jeste mala, ali ovde može da večera osam ljudi i ipak je izdvojena od ostatka stana. Nama je to dovoljno - kaže ponosna vlasnica.

Ono što je Liji bilo veoma važno, jeste da stan ima makar mali kutak za kućnu kancelariju, ali i kutak posvećen garderobi.

Praktičan skladišni prostor

Dodatni plus jeste što je stan zbog svog položaja prepun dnevne svetlosti, i upravo pored ulaznih vrata odlučili su da smeste trpezarijski sto. Marajin obožava baš tu da radi zbog puno svetlosti, a kada požele privatnost, tu je draperija koja se za čas navuče. Uz trpezarijski sto postavljena je ugaona klupa, komad koji je ponovo veoma popularan i koji su pritom iskoristili kao skladišni prostor za cipele! Iznad klupe postavljeno je dugačko praougaono ogledalo, koje je zapravo vrhunski dizajnerski trik da prostorija deluje veće.

1/11 Vidi galeriju Par sredio stan od 48 kvadrata u Amsterdamu Foto: YouTube/NEVER TOO SMALL

Skrivena vrata vode u mini toalet, što je bilo savršen način da se iskoristi mali prostor iznad komšijskih stepenica.

U produžetku je kuhinja sasvim normalne veličine, sa dosta skladišnog prostora i svim uređajima koji su neophodni jednoj modernoj kuhinji, ali se večina nalazi iza skrivenih vrata, što doprinosi minimalističkom izgledu.

Hit mesto za televizor

U produžetku se nalazi mala dnevna soba okupana prirodnom svetlošću sa udobnom ugaonom garniturom, dok se preko puta nalazi moderan regal sa otvorenim policama na koje staju sve drage uspomene i omiljeni detalji para. Zanimljivo je da se televizor nalazi u skrivenoj polici koja po potrebi "izlazi" na površinu!

Odmah pored iza skrivenih vrata nalazi se malo, prelepo opremljeno kupatilo. Tu je moderni "walk in" tuš koji štedi prostor, mali lavabo ugrađen preko fioka za odlaganje, a uspeli su da smeste i električni sušač peškira i uski deo za još skladišnog prostora. Zbog ogledala na vratima, stiče se utisak da je prostorija veća, a ventilacija je ugrađena pored plafonskog osvetljenja.

U zadnjem delu smeštena je oaza za odmor - spavaća soba sa velikim francuskim ležajem okruženim velikim ormarom, koja izlazi na malo dvorište. Preko puta kreveta je mala kućna kancelarija, a odmah pored iza belih vrata skrivene su mašina za pranje i sušenje veša.