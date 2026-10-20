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Kod nas veliki broj ljudi živi u stanovima od oko 35 kvadrata, na površini na kojoj svaki komad nameštaja i svaki centimetar prostora imaju važnu ulogu. U takvim jednosobnim stanovima često je pravi izazov smestiti sve što je potrebno za svakodnevni život, a pritom sačuvati osećaj prostranosti i reda. Zato je posebno zanimljivo pogledati kako to rade Japanci, poznati po svojoj organizovanosti, urednosti i promišljenom iskorišćavanju prostora, naročito u Tokiju, gde su manji stanovi deo svakodnevice.

U videu sa kanala A Micro Apartment Life prikazan je novi stan od 35 kvadrata u kojem je svaki deo prostora pažljivo osmišljen. Među zanimljivim rešenjima su skriveni prostori za odlaganje, kuhinja sa ugrađenim roštiljem za ribu i klizna vrata kojima se prostorija može podeliti na dve celine. Tu su i brojni praktični detalji koji pokazuju kako se i na maloj površini može organizovati ugodan prostor za život, bez gomilanja nameštaja i stvari.

stan Tokio Foto: Printscreen Youtube/Inside a brand

Stan se nalazi u tokijskoj četvrti Nakano, u blizini stanice Higaši-Nakano, odakle se vozom do Šinđukua, jedne od najpoznatijih četvrti Tokija, stiže za samo pet minuta. Reč je o novogradnji završenoj 2026. godine, a mali stan na drugom spratu zgrade od deset spratova ima odvojenu spavaću sobu i balkon.

Praktična rešenja

Obilazak počinje u ulaznom hodniku, gde se nalazi ormarić za obuću, ali i mala vrata koja vode do dodatnog prostora za odlaganje. Površina je premala za klasičan ormar, ali može poslužiti za spremanje manjih kućnih potrepština.

Odmah je predviđeno i mesto za mašinu za veš, čime se izbegava zauzimanje prostora u glavnoj sobi.

Kuhinja je jedna od zanimljivijih prostorija u stanu. Uz novu kuhinjsku opremu, sudoperu i brojne ormariće, tu je i ugrađeni roštilj za pripremu ribe, kakav se često može pronaći u japanskim kuhinjama.

stan Tokio Foto: Printscreen Youtube/Inside a brand

Radna površina sudopere može se prekriti poklopcem, čime se dobija dodatna površina kada se sudopera ne koristi. Iznad radne površine nalaze se viseći ormarići, a prostor za frižider je unapred određen i ima sopstvenu utičnicu.

Posebnu pažnju privlači mali skriveni ormarić, koji se može iskoristiti za grickalice i druge sitnice. Reč je o detalju koji ne zauzima mnogo mesta, ali pomaže da se kuhinja održi urednom i oslobodi radna površina.

Toalet je odvojen od kupatila, što je praktično rešenje za stan ovakve veličine. U njemu se nalazi WC šolja sa bideom, dok je toalet papir smešten u zaseban prostor koji nije odmah vidljiv.

Kupatilo je opremljeno novom kadom i kontrolnom pločom za podešavanje temperature vode. Poklopac kade služi za zadržavanje toplote, a tu je i detalj koji je posebno zanimljiv u stanu ove veličine: sistem za sušenje veša ugrađen u kupatilo.

Naime, umesto klasične mašine za sušenje veša koja zauzima dodatni prostor, odeća se može okačiti na šipku, a uređaj ugrađen u plafon uduvava topao vazduh i pomaže da se osuši. U zavisnosti od modela, takvi sistemi mogu imati i funkcije ventilacije, grejanja i isušivanja vlage. Reč je o praktičnom rešenju za manje stanove u kojima nema dovoljno prostora za zasebnu sušilicu ili kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju sušenje na otvorenom.

Jedna prostorija, više mogućnosti

Glavna prostorija je uređena jednostavnim nameštajem, a prostor je organizovan tako da se može koristiti za odmor, rad i spavanje. Stan ima novi klima uređaj, a za daljinske upravljače su predviđena posebna mesta kako se ne bi ostavljali na različitim površinama i stvarali nered.

stan Tokio Foto: Printscreen Youtube/Inside a brand

Jedno od najkorisnijih rešenja su klizna vrata kojima se prostor može podeliti na dve celine. Kada su otvorena, stan deluje prostranije, dok se zatvaranjem dobija veća privatnost. To je praktično kada u stanu borave gosti ili kada je potrebno odvojiti prostor za spavanje od ostatka dnevne zone.

Uz zidove i u udubljenjima predviđena su mesta na koja se mogu postaviti police, radni sto ili dodatni komadi nameštaja. Takav raspored pokazuje da kod uređenja malog stana nije presudna samo količina nameštaja, nego i njegovo pozicioniranje.

Balkon ima i jednu manu

Stan ima i balkon, koji pruža dodatni prostor na otvorenom. Ipak, lokacija ima i jedan nedostatak. Zgrada se nalazi uz saobraćajnicu, a u blizini su i električni vodovi koji narušavaju pogled. Buka iz saobraćaja se čuje kada je prozor otvoren, ali dobro izolovani prozori je znatno smanjuju kada su zatvoreni. Stan se nalazi na drugom spratu, a na balkonu je ugrađena i pregrada za slučaj nužde, koja se može probiti kako bi se u slučaju požara prešlo na susedni balkon.

stan Tokio Foto: Printscreen Youtube/Inside a brand

Koliko košta iznajmljivanje stana od 35 kvadrata u Tokiju?

Mesečna kirija iznosi 199.000 jena (oko 1.124 evra), odnosno 184.000 jena (oko 1.039 evra) za najam stana i dodatnih 15.000 jena (85 evra) za održavanje.

To je iznos koji pokazuje koliko stanovanje može koštati u dobro povezanim delovima japanske prestonice, naročito kada je reč o novogradnji i stanu u blizini saobraćajnih veza koje omogućavaju brz dolazak do poslovnih i drugih važnih gradskih sadržaja.

stan Tokio Foto: Printscreen Youtube/Inside a brand

Iako je kirija prilično visoka, stan je dobar primer kako smestiti odvojenu spavaću sobu, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo i balkon u 35 kvadratnih metara. Neka od tih rešenja mogla bi biti korisna i u domaćim stanovima slične površine.