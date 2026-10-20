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Pločice više nisu jedini izbor za zid između kuhinjskih elemenata. Sve veću pažnju privlači kvarcni konglomerat, materijal koji spaja moderan izgled, praktičnost i elegantnu završnu obradu. Posebno je popularan u kuhinjama u kojima se teži svedenom dizajnu, bez mnogo fuga i vizuelnih prekida.

Šta je kvarcni konglomerat i zašto je toliko popularan?

Kvarcni konglomerat je industrijski proizveden materijal koji se uglavnom sastoji od prirodnog kvarca, smola i pigmenata. Zahvaljujući različitim bojama i dezenima, može da podseća na mermer, granit ili prirodni kamen, ali i da bude potpuno jednobojan.

Kada se postavi na zid između donjih i gornjih kuhinjskih elemenata, stvara elegantnu, gotovo neprekinutu površinu koja kuhinji daje luksuzniji izgled.

Prednosti kvarcnog konglomerata

Jedna od najvećih prednosti ovog materijala jeste jednostavno održavanje. Za razliku od zida obloženog pločicama, nema mnogo fuga u kojima se nakupljaju masnoća i prljavština, pa se površina uglavnom lako čisti mekom krpom i blagim sredstvom.

Kvarcni konglomerat dostupan je u brojnim nijansama, od bele i bež do sive i crne, pa se lako uklapa uz drvo, neutralne kuhinjske frontove i moderne metalne detalje. Može da se uskladi i sa radnom pločom, čime se postiže ujednačen i skladan izgled kuhinje.

Koje su mane ovog rešenja?

Najveća prepreka za mnoge jeste cena. Kvarcni konglomerat uglavnom je skuplji od standardnih keramičkih pločica, naročito kada se uračunaju precizno merenje, sečenje, transport i profesionalna montaža. Cena je oko 150 evra po kvadratu, ali samo za sam materijal, dok je kompletna izrada po meri sa obradom ivica, otvorima i ugradnjom uglavnom od 200 do 400 evra po kvadratu.

Takođe, nije otporan na neograničeno visoke temperature. Smole u njegovom sastavu mogu da se oštete usled jakog i direktnog zagrevanja, pa je važno proveriti preporuke proizvođača i izabrati odgovarajući materijal za zonu iza šporeta. Nije svaki kvarcni konglomerat pogodan za svaku vrstu grejanja i izlaganja toploti.

Kako se postavlja i sa čim se najbolje uklapa?

Kvarcni konglomerat najčešće se izrađuje po meri, nakon preciznog uzimanja dimenzija zida. Ploča se seče tako da odgovara prostoru između kuhinjskih elemenata, uz predviđene otvore za utičnice i druge instalacije, a zatim se profesionalno montira na pripremljenu podlogu.

Posebno lepo izgleda uz kuhinjske elemente u bež, beloj, sivoj ili boji drveta. Za moderan i minimalistički izgled može se odabrati jednobojna površina, dok su mermerni dezeni odlični za kuhinje koje treba da deluju elegantnije i luksuznije.