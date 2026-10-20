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Kuhinje se neprestano menjaju, a sa njima i uređaji koje svakodnevno koristimo. Iako su indukcione ploče poslednjih godina postale veoma popularne zbog brzog zagrevanja i jednostavnog održavanja, sve više pažnje privlači još jedno praktično rešenje, gasne ili plinske ploče sa staklenom površinom, koje spajaju tradicionalno kuvanje i moderan izgled.

Koje su prednosti

Za razliku od klasičnih gasnih šporeta, ovi modeli imaju elegantnu, ravnu površinu koja se lakše uklapa u savremene kuhinje. Staklo daje prostoru luksuzniji izgled, dok gorionici omogućavaju brzo podešavanje jačine plamena, što je posebno korisno kada pripremate jela koja zahtevaju preciznu kontrolu temperature.

Još jedna prednost je jednostavnije čišćenje ravne površine, jer nema toliko teško dostupnih mesta kao kod pojedinih klasičnih modela. Ipak, potrebno je sačekati da se ploča ohladi i koristiti sredstva namenjena materijalu od kojeg je napravljena.

Jedan od razloga zbog kojih se neki kupci sve češće odlučuju za gasne ploče jeste mogućnost da odmah vide i precizno podešavaju jačinu plamena, bez čekanja da se promeni temperatura. Gasne ploče privlačne su i onima koji vole tradicionalan način kuvanja, a moderni modeli sa staklenom površinom uklapaju se i u savremeno uređene kuhinje.

Da li su zaista bolje od indukcionih ploča?

To zavisi od navika u kuhinji. Indukcija je uglavnom energetski efikasnija i lakša za održavanje, dok gas pruža direktan plamen i trenutnu kontrolu njegove jačine.

Ipak, gasne ploče imaju i nekoliko nedostataka koje treba uzeti u obzir pre kupovine. Za razliku od indukcionih, one zahtevaju priključak na gas ili odgovarajuću bocu, a tokom kuvanja sagorevanjem gasa nastaju zagađivači koji zahtevaju dobro provetravanje kuhinje. Čišćenje može biti zahtevnije zbog gorionika i rešetki, čak i kod modela sa staklenom površinom. Tu je i bezbednost, jer postoji rizik od curenja gasa, pa su pravilna instalacija i redovno održavanje veoma važni.

Zato, ako planirate renoviranje kuhinje, vredi razmotriti i ovu opciju. Moderan izgled i praktičnost mogu biti odlična kombinacija, ali je najvažnije da ploča odgovara vašim potrebama i načinu kuvanja.