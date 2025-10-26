Slušaj vest

Najava moguće energetske krize u Srbiji izazvala je bojazan među građanima kada je u pitanju upotreba grejnih tela. Postoji mogućnost da će doći do uvećane potražnje za šporetima na čvrsto gorivo, kao što su "smederevci". Da li se građani snabdevaju i drugim alternativnim grejnim telima u strahu od moguće nestašice gasa, istraživala je Kurir televizija.

U Čačku predstojeća zima, kako se očekivalo, nije stvorila redove u prodavnicama bele tehnike i šporeta na čvrsto gorivo, a drva i ugalj se ne prodaju više nego uobičajeno.

Foto: Kurir Televizija

- U jesen se uvek prodavalo više nego u toku godine, zadnjih par godina nema neke razlike, prodaje se, a pretežno kupuju penzioneri. Kupuju tokom cele godine, ali jesen je uvek bila ta kada se prodavalo više šporeta na drva, ali ovo nije nikakva razlika, u principu svi u kući imaju više grejnih tela - kaže Radoljub Krivokuća, dugogodišnji prodavac bele tehnike.

U Čačku je malo domaćinstava sa individualnim ložištima koja su isključivo orijentisana na jedan energent. Mnogi poseduju i više kotlova, pa tokom grejne sezone mogu da koriste najjeftiniji vid grejanja. Nijedna kuća u Šumadiji nije bez popularnog smederevca, ali se on koristi samo za pripremu zimnice.

- Svi koji su hteli da zamene su već zamenili šporete, tako da se stvarno standardno prodaju, bar u Čačku. Smederevac je uvek omiljen šporet - kaže Krivokuća.

